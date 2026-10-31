Franța, în flăcări în noaptea de Halloween. Peste 500 de persoane reținute, magazine jefuite și un polițist incendiat cu un cocktail Molotov

Franța traversează a treia săptămână consecutivă de mobilizare socială, protestele pornite din rândul elevilor și studenților extinzându-se la nivel național, pe fondul nemulțumirilor privind costul vieții, reducerile bugetare și deteriorarea serviciilor publice.

Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ 320.000 de persoane au participat sâmbătă la demonstrații, dintre care 70.000 la Paris. Organizațiile de tineret au avansat cifre considerabil mai mari, estimând aproape 500.000 de participanți la nivel național, inclusiv 200.000 în capitală.

Deși cele mai multe marșuri s-au desfășurat pașnic, la finalul manifestațiilor au izbucnit confruntări în mai multe orașe, printre care Paris, Marsilia, Nantes, Grenoble și Rennes.

Ministerul de Interne a anunțat un bilanț de 511 persoane reținute. Peste 40.000 de controale au fost efectuate la nivel național pentru prevenirea violențelor și identificarea persoanelor care transportau arme improvizate.

Un membru al forțelor de ordine, cuprins de flăcări la Paris. Ministrul de Interne vorbește despre tentativă de omor

Unul dintre cele mai grave incidente ale zilei s-a produs la Paris, unde un membru al forțelor de ordine a fost lovit de un cocktail Molotov, iar o parte a uniformei sale a luat foc.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată momentul în care dispozitivul incendiar lovește dispozitivul de securitate, iar unul dintre agenți este cuprins de flăcări la nivelul piciorului.

Jandarmeria Națională a condamnat atacul și a transmis un mesaj de susținere pentru colegul rănit, precizând că acesta a suferit arsuri la picior.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a calificat incidentul drept o tentativă de omor.

„Când arunci un cocktail Molotov asupra unui dispozitiv al poliției, eu numesc asta tentativă de omor”, a declarat ministrul, citat de Le Monde.

Incidentul a provocat reacții politice. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, a cerut pedepsirea severă a autorului, iar fostul ministru de Interne Bruno Retailleau a denunțat la rândul său o presupusă tentativă de omor.

În cursul serii, poliția a mobilizat efective importante în jurul Pieței Bastiliei, după apariția unor apeluri pe rețelele sociale la organizarea unor manifestații neautorizate.

Marsilia, în întuneric. Baricade, incendii și magazine jefuite

La Marsilia, unde aproximativ 10.000 de persoane au participat la un marș neautorizat, situația a devenit deosebit de tensionată după lăsarea întunericului.

În cartierul La Plaine, unul dintre punctele tradiționale de întâlnire ale manifestanților, iluminatul public nu mai funcționa, iar zona a fost cuprinsă de haos.

Potrivit reporterului Le Monde aflat la fața locului, protestatarii au aprins focuri și au ridicat baricade pentru a împiedica circulația. Elicopterele poliției au survolat zona și au iluminat străzile cu proiectoare.

La scurt timp după ora 20:00, sute de polițiști au avansat spre piață dinspre străzile laterale și au utilizat gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru dispersarea protestatarilor.

Le Monde a relatat despre cel puțin două persoane rănite în urma incidentelor.

În centrul Marsiliei, un magazin Foot Locker a fost jefuit, iar cinci persoane au fost reținute. Alte două spații comerciale, un magazin de vinuri și unul de produse alimentare fine, au fost vandalizate.

De asemenea, persoane neidentificate au pătruns în incinta grădiniței Saint-Savournin, în apropierea zonei La Plaine.

Prefectura a dezmințit informațiile răspândite pe rețelele sociale potrivit cărora poliția ar fi întrerupt intenționat iluminatul public. Potrivit autorităților, defecțiunile au fost provocate de acte de vandalism comise în noaptea precedentă.

Nantes: confruntări violente și gaze lacrimogene

La Nantes, grupuri mobile de manifestanți au continuat să se confrunte cu forțele de ordine și după încheierea demonstrațiilor autorizate.

Prefectura Loire-Atlantique a anunțat că polițiștii au fost atacați cu proiectile, dispozitive pirotehnice și cocktailuri Molotov.

Forțele de ordine au folosit în repetate rânduri gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile adunate în centrul orașului, inclusiv în apropierea intersecției liniilor de tramvai.

Cel puțin 16 persoane fuseseră reținute în cursul zilei, potrivit unui bilanț local comunicat anterior.

Incidente au fost raportate și în Grenoble, unde au avut loc confruntări la finalul marșului, în timp ce la Lyon autoritățile au anunțat că situația a fost adusă sub control.

Ministrul de Interne: Violențe fără precedent ale grupurilor radicale

Laurent Nuñez a acuzat grupări radicale de extremă stânga că au încercat să transforme manifestațiile în acțiuni violente și jafuri.

Potrivit ministrului, grupuri formate din câteva sute de persoane au atacat forțele de ordine în mai multe orașe, încercând să pătrundă în centrele urbane după încheierea demonstrațiilor.

Ministrul a apărat decizia de a organiza traseele marșurilor în afara zonelor centrale, susținând că astfel a fost respectat dreptul la protest, fără a permite extinderea confruntărilor.

El a avertizat că dispozitivul poliției va rămâne activ pe parcursul nopții, când autoritățile se așteaptă la noi încercări ale unor grupuri dispersate de a provoca distrugeri și jafuri.

Protestele continuă. O nouă zi de greve pe 5 noiembrie

Mișcarea socială a început în rândul elevilor și studenților, dar s-a extins treptat către alte categorii profesionale, pe fondul nemulțumirilor legate de austeritate, salarii și finanțarea serviciilor publice.

La Lyon, o angajată a sistemului public de sănătate a declarat pentru Le Monde că protestele reflectă îngrijorări care depășesc sistemul educațional, în condițiile în care spitalele și școlile sunt afectate de reducerile bugetare.

Participarea la manifestațiile de sâmbătă a fost mai redusă decât în weekendul precedent. Potrivit autorităților, numărul protestatarilor a scăzut de la aproximativ 410.000, pe 24 octombrie, la 320.000, pe 31 octombrie.

Cu toate acestea, organizațiile sindicale pregătesc o nouă zi de greve și demonstrații pentru joi, 5 noiembrie.

Sindicatele elevilor și studenților au lansat, de asemenea, apeluri la blocarea unităților de învățământ marți și joi, acuzând Guvernul că nu a oferit răspunsuri concrete revendicărilor tinerilor.