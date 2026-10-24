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Aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța, în timpul manifestațiilor. Bilanțul ar putea crește

Aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța, în timpul manifestațiilor de sâmbătă, a anunțat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.
Aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța, în timpul manifestațiilor. Bilanțul ar putea crește
Andrei Rachieru
25 oct. 2026, 00:21, Știri externe
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Oficialul a precizat că numărul arestărilor ar putea crește semnificativ pe măsură ce autoritățile centralizează toate datele.

Ministerul francez de Interne estimează că aproximativ 410.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate în cursul zilei. Sindicatele susțin însă că numărul real al participanților a fost de două ori mai mare.

Diferența dintre estimările autorităților și cele ale sindicatelor evidențiază amploarea mobilizării și divergențele privind numărul persoanelor care au ieșit în stradă.

Ministrul Laurent Nuñez nu a oferit, în declarațiile citate, un bilanț final al arestărilor, avertizând că acesta va fi actualizat pe măsură ce sunt centralizate informațiile din teren.

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