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Atacul soldat cu un mort și cinci răniți în Franța. Ministrul de Interne: Problemele psihice ale suspectului nu exclud motivația rasistă

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat luni că problemele psihiatrice ale suspectului în cazul atacului armat din apropierea Parisului nu schimbă caracterul terorist și rasist al faptei. Audierile suspectului au fost suspendate sâmbătă seară, în urma unei evaluări psihiatrice, decizie care a provocat nemulțumirea familiei victimei.
Atacul soldat cu un mort și cinci răniți în Franța. Ministrul de Interne: Problemele psihice ale suspectului nu exclud motivația rasistă
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez/sursa foto: ABACAPRESS.COM via Hepta
Maria Miron
26 oct. 2026, 15:16, Știri externe
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Un bărbat de 39 de ani, identificat drept Kévin T., a deschis focul vineri, 23 octombrie, în localitățile Trappes și La Verrière, din departamentul Yvelines, în apropierea Parisului. Atacul s-a soldat cu un mort și cinci răniți.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, victima este un francez de origine africană, în vârstă de 26 de ani. Printre persoanele rănite se numără și o fată de 12 ani, care, potrivit primarului localității La Verrière, Nicolas Dainville, se află în afara pericolului.

Suspectul a deschis focul din mașina sa, iar cel puțin patru dintre persoanele rănite au nume de origine africană sau magrebiană.

Ministrul de Interne: „A fost un atentat terorist rasist”

Într-o intervenție la RMC/BFMTV, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a insistat asupra motivației rasiste a atacului, în ciuda informațiilor privind problemele de sănătate mintală ale suspectului.

„Ceea ce s-a întâmplat la Trappes este foarte grav. Este un atentat terorist rasist”, a declarat ministrul.

Referindu-se la suspect, Nuñez a afirmat că acesta „era motivat de ură, de rasism și a ucis din acest motiv”.

Ministrul a subliniat că evaluarea psihiatrică și suspendarea temporară a audierilor nu diminuează gravitatea faptelor și nu schimbă caracterul terorist și rasist al atacului.

Audierile, suspendate după o evaluare psihiatrică

Kévin T. a fost supus unei evaluări psihiatrice sâmbătă seară, iar ulterior autoritățile au decis suspendarea audierilor sale. Bărbatul a fost transferat la infirmeria psihiatrică a Prefecturii de Poliție din Paris, unde a fost plasat sub observație pentru o perioadă de până la 48 de ore.

Parchetul Național Antiterorist din Franța (PNAT) a explicat că această măsură este necesară pentru a stabili dacă starea psihică a suspectului permite continuarea interogatoriilor.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, bărbatul urmează un tratament pentru schizofrenie. De asemenea, analizele toxicologice au indicat prezența canabisului și cocainei în sângele său, conform informațiilor comunicate de procurori.

Familia victimei contestă decizia autorităților

Decizia de suspendare a audierilor a provocat nemulțumirea familiei tânărului ucis. Avocatul acesteia a criticat faptul că problemele psihiatrice sunt invocate rapid în cazul atacurilor atribuite extremei drepte.

Laurent Nuñez a respins această interpretare, explicând că asemenea măsuri sunt luate și în anchetele privind terorismul islamist și nu schimbă gravitatea faptelor.

Avocatul a ridicat și întrebări privind supravegherea suspectului, care deținea arme de război și era cunoscut de poliție și justiție, fără să excludă posibilitatea stabilirii unei responsabilități administrative.

Patru persoane din anturajul suspectului, eliberate

Parchetul Național Antiterorist din Franța a anunțat că măsurile de reținere a patru persoane din anturajul familial și apropiat al suspectului au fost ridicate duminică. Printre acestea se numără și părinții bărbatului, potrivit unei surse apropiate anchetei.

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