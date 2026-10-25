Prima pagină » Știri externe » Atacul mortal din apropierea Parisului. Arestul preventiv al suspectului, suspendat după o expertiză psihiatrică

Atacul mortal din apropierea Parisului. Arestul preventiv al suspectului, suspendat după o expertiză psihiatrică

Arestul preventiv al suspectului care a ucis o persoană și a rănit alte cinci în apropiere de Paris a fost ridicat duminică după o expertiză psihiatrică.
Atacul mortal din apropierea Parisului. Arestul preventiv al suspectului, suspendat după o expertiză psihiatrică
Maria Nițu
25 oct. 2026, 13:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Arestul preventiv al suspectului care a ucis o persoană și a rănit alte cinci în regiunea pariziană, vineri, a fost ridicat din motive psihiatrice, a anunțat duminică Parchetul Național Antiterorist (PNAT), potrivit AFP.

„În urma unui examen psihiatric efectuat asupra lui Kevin T. sâmbătă seara, arestul său preventiv a fost ridicat”, a explicat PNAT.

„În conformitate cu concluziile expertului psihiatric, suspectul a fost transferat la secția de psihiatrie a sediului poliției (din Paris) pentru o perioadă de observație psihiatrică ce ar putea dura 48 de ore”, a adăugat instituția.

PNAT a precizat că „această perioadă va permite autorităților să evalueze dacă starea sa psihiatrică este compatibilă cu posibilitatea continuării interogatoriilor”.

În schimb, „arestul preventiv pentru cei (patru) membri din anturajul familial și de prieteni al suspectului continuă”. Printre cele patru persoane se numără mama și tatăl lui Kevin T., a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului.

Analizele toxicologice efectuate asupra suspectului au arătat „prezența canabisului și a cocainei în sângele său”, a mai anunțat PNAT.

Atacul a început vineri dimineața, în jurul orei 10:00, în Trappes, și a continuat în orașul vecin La Verriere. Kevin T., rezident al departamentului Yvelines, din regiunea metropolitană Paris, a deschis focul în rafale din mașina sa.

Un francez de origine africană, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite. Potrivit unei surse din poliție, suspectul era „foarte calm” în momentul arestării.

În urma unei percheziții, anchetatorii au descoperit că suspectul își amenajase apartamentul, aflat în Plaisir, nu departe de Trappes, cu butelii de gaz și fire electrice conectate la un cronometru, potrivit unei alte surse din poliție.

La fața locului a fost găsit un exemplar al cărții lui Adolf Hitler, „Mein Kampf”, precum și o Biblie și un Coran, a declarat pentru AFP o sursă apropiată anchetei.

În mașina suspectului, un Renault Clio, au fost descoperite „o mitralieră de tip Sten și o bombă lacrimogenă”, potrivit PNAT.<

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
„Vestele Galbene“ anunță deja când va avea loc următorul protest din Franța. Confruntările violente de sâmbătă au continuat pe tot parcursul nopții
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport
Subaru disturbă piața auto cu o invenție revoluționară: o baterie construită alături de Panasonic amenință supremația chineză în segmentul mașinilor electrice
Libertatea
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor