Atacul mortal din apropierea Parisului. Arestul preventiv al suspectului, suspendat după o expertiză psihiatrică

Arestul preventiv al suspectului care a ucis o persoană și a rănit alte cinci în regiunea pariziană, vineri, a fost ridicat din motive psihiatrice, a anunțat duminică Parchetul Național Antiterorist (PNAT), potrivit AFP.

„În urma unui examen psihiatric efectuat asupra lui Kevin T. sâmbătă seara, arestul său preventiv a fost ridicat”, a explicat PNAT.

„În conformitate cu concluziile expertului psihiatric, suspectul a fost transferat la secția de psihiatrie a sediului poliției (din Paris) pentru o perioadă de observație psihiatrică ce ar putea dura 48 de ore”, a adăugat instituția.

PNAT a precizat că „această perioadă va permite autorităților să evalueze dacă starea sa psihiatrică este compatibilă cu posibilitatea continuării interogatoriilor”.

În schimb, „arestul preventiv pentru cei (patru) membri din anturajul familial și de prieteni al suspectului continuă”. Printre cele patru persoane se numără mama și tatăl lui Kevin T., a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului.

Analizele toxicologice efectuate asupra suspectului au arătat „prezența canabisului și a cocainei în sângele său”, a mai anunțat PNAT.

Atacul a început vineri dimineața, în jurul orei 10:00, în Trappes, și a continuat în orașul vecin La Verriere. Kevin T., rezident al departamentului Yvelines, din regiunea metropolitană Paris, a deschis focul în rafale din mașina sa.

Un francez de origine africană, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite. Potrivit unei surse din poliție, suspectul era „foarte calm” în momentul arestării.

În urma unei percheziții, anchetatorii au descoperit că suspectul își amenajase apartamentul, aflat în Plaisir, nu departe de Trappes, cu butelii de gaz și fire electrice conectate la un cronometru, potrivit unei alte surse din poliție.

La fața locului a fost găsit un exemplar al cărții lui Adolf Hitler, „Mein Kampf”, precum și o Biblie și un Coran, a declarat pentru AFP o sursă apropiată anchetei.

În mașina suspectului, un Renault Clio, au fost descoperite „o mitralieră de tip Sten și o bombă lacrimogenă”, potrivit PNAT.<