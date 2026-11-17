Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, incidentul s-a petrecut sâmbătă, 14 noiembrie, în jurul orei 19:25, pe terasa unui magazin din Secusigiu..

Cei doi bărbați, care se cunoșteau de mai mult timp, consumau băuturi alcoolice și stăteau pe o bancă în fața magazinului. La un moment dat, între aceștia a izbucnit un conflict, iar suspectul V.I. ar fi început să adreseze injurii și ar fi scos un cuțit, încercând să-și înjunghie cunoscutul.

Victima, B.V., a încercat să se apere și l-a prins de mână pe agresor. Cu toate acestea, bărbatul a fost înjunghiat în zona claviculei stângi și în partea superioară a brațului stâng.

Victima a murit în ciuda manevrelor de resuscitare

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, acestea nu au avut rezultat, iar victima a fost declarată decedată la ora 20:55, în aceeași seară.

Suspectul, arestat preventiv pentru 30 de zile

În urma cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus, duminică, reținerea suspectului V.I. pentru 24 de ore.

Totodată, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de omor. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, măsură admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.