Sprijinul acordat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) poate ajunge la 15.000 de lei, iar proiectele vor fi selectate pe baza unui punctaj, nu exclusiv în funcție de ordinea depunerii cererilor.

Înscrierile încep pe 20 noiembrie, la ora 10:00

Ministerul Mediului a anunțat că sesiunea destinată persoanelor fizice se va desfășura între 20 noiembrie, ora 10:00, și 25 noiembrie, ora 23:59.

Programul se adresează prosumatorilor care vor să instaleze baterii pentru a păstra energia produsă de panourile fotovoltaice și a o utiliza ulterior, inclusiv în perioadele în care producția este redusă.

Finanțarea nerambursabilă acoperă maximum 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Restul cheltuielilor trebuie suportate de beneficiar.

Standardul maxim de cost eligibil este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate instalată.

Cine poate solicita finanțarea și ce documente sunt necesare

Potrivit ghidului programului, pot participa persoanele fizice care au calitatea de prosumator și îndeplinesc condițiile de eligibilitate, inclusiv cele privind obligațiile fiscale.

Sistemul de stocare propus trebuie să fie nou, compatibil cu instalația fotovoltaică existentă și să aibă o capacitate de minimum 10 kWh.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să pregătească, printre altele, cererea de finanțare, actul de identitate, certificatele de atestare fiscală, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Documentele se încarcă în aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM.

Cum se acordă punctajul. Bateriile de 15 kWh primesc punctajul maxim pentru capacitate

O modificare importantă privește modul de selectare a proiectelor. Evaluarea se realizează pe baza unui punctaj de maximum 100 de puncte, repartizat astfel:

Capacitatea bateriei: maximum 40 de puncte. Punctajul maxim este acordat pentru sisteme de cel puțin 15 kWh.

Contribuția proprie: maximum 35 de puncte, în funcție de suma suportată de solicitant.

Finanțări anterioare: 25 de puncte pentru persoanele care nu au beneficiat anterior de fonduri publice pentru sisteme de stocare.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a subliniat că selecția se bazează pe caracteristicile proiectelor, nu pe viteza de înscriere.

Pot aplica și cei care au mai primit bani pentru baterii

Noile prevederi permit participarea persoanelor care au beneficiat anterior de finanțare publică pentru stocarea energiei, cu condiția ca investiția propusă să fie distinctă de cea deja finanțată.

Acești solicitanți nu primesc însă cele 25 de puncte aferente criteriului privind lipsa finanțărilor anterioare.

Ministerul Mediului a mai anunțat că înscrierea instalatorilor a început pe 16 noiembrie, iar până la momentul comunicării informațiilor erau înregistrate 376 de firme.

După evaluarea dosarelor și aprobarea finanțării, beneficiarii vor putea selecta un instalator validat pentru realizarea proiectului.