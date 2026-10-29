Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei pentru românii care vor să-și cumpere o mașină nouă

Ministerul Mediului a anunțat joi, 29 octombrie, că programul destinat înlocuirii autovehiculelor vechi cu unele noi, mai puțin poluante, va avea o nouă etapă de înscriere.

Fondurile provin din sume rezervate anterior pentru solicitări în cazul cărora procedurile necesare acordării finanțării nu au fost finalizate.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a explicat că obiectivul este utilizarea efectivă a banilor disponibili, astfel încât aceștia să ajungă la beneficiari.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia Intotero.

Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă

Pentru noua etapă, bugetul este împărțit în funcție de tipul vehiculului achiziționat. Pentru vehicule pe benzină/GPL, valoarea tichetelor este 10.000 lei, pentru cele hibrid de 12.000 lei, pentru plug-in hibrid de 15.000 lei, pentru vehicule electrice de 18.500 lei, pentru motociclete de 10.000 lei, iar pentru motociclete electrice de 15.000 lei.

Cea mai mare parte a bugetului, respectiv 25,6 milioane de lei, este destinată achiziției de autoturisme pe benzină, GPL și hibride. Ministerul estimează că această categorie va beneficia de aproximativ 2.550 de ecotichete.

Pentru autoturismele complet electrice și cele plug-in hibrid sunt rezervate 9,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600 de ecotichete.

În cazul motocicletelor, suma disponibilă este de 550.000 de lei, pentru aproximativ 55 de ecotichete.

Valorile pe categorii comunicate de minister însumează 35,35 milioane de lei, în timp ce bugetul total anunțat este de 35,4 milioane de lei, diferența fiind rezultatul prezentării rotunjite a sumelor.

Condiția obligatorie: Casarea unei mașini vechi de cel puțin opt ani

Pentru obținerea unui ecotichet, solicitantul trebuie să predea spre casare un autoturism vechi de minimum opt ani, potrivit condițiilor prezentate de Ministerul Mediului.

Această cerință se aplică fiecărui ecotichet solicitat.

Prin program se urmărește retragerea din circulație a vehiculelor vechi și înlocuirea lor cu modele noi, cu un nivel mai redus al emisiilor poluante.

Înscrierile încep pe 3 noiembrie, la ora 10:00

Ministerul Mediului atrage atenția că, pentru această etapă, vor fi acceptate numai cererile descărcate din aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) începând cu 3 noiembrie, ora 10:00.

Prin urmare, documentele descărcate înainte de deschiderea noii sesiuni nu vor fi considerate valabile pentru această rundă de înscrieri.

Cererile vor putea fi depuse până la 31 decembrie 2026, însă sesiunea se poate închide mai devreme dacă fondurile disponibile sunt epuizate.

Solicitanții trebuie să utilizeze platforma oficială AFM și să respecte procedurile prevăzute pentru categoria de vehicul pe care intenționează să îl achiziționeze.