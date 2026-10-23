Inspector al Administrației Fondului pentru Mediu, reținut de DNA după ce ar fi primit mită 45.000 de lei. La domiciliul său au fost găsiți 90.000 de euro

Potrivit unui comunicat transmis vineri de DNA, inculpatul Cozoș Ioan Andrei ar fi pretins, în perioada 15-16 octombrie 2026, suma de 45.000 de lei, reprezentând 30% din valoarea taxei pe care societatea verificată ar fi trebuit să o achite Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie-septembrie 2026.

În schimbul banilor, inspectorul i-ar fi promis administratorului sprijin pentru declararea unor deșeuri de echipamente electrice și electronice într-o modalitate care să conducă la diminuarea obligațiilor de plată către Fondul pentru Mediu, arată procurorii DNA. De asemenea, acesta l-ar fi asigurat că va rezolva neregulile deja constatate în urma controlului și eventualele probleme care ar fi putut apărea la verificări ulterioare.

Procurorii afirmă că, la 22 octombrie, inspectorul ar fi primit suma solicitată, moment în care anchetatorii au constatat infracțiunea flagrantă.

Aproximativ 90.000 de euro, găsiți la domiciliu

În aceeași zi, procurorii au efectuat o percheziție la domiciliul inculpatului, unde au identificat aproximativ 90.000 de euro. Banii au fost ridicați în vederea instituirii măsurilor asigurătorii, potrivit DNA.

Ancheta beneficiază de sprijinul lucrătorilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În cursul zilei de vineri, Cozoș Ioan Andrei urmează să fie prezentat Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpatului, pentru infracțiunea de luare de mită.