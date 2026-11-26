Potrivit minutei publicate de instanță, judecătorii au admis contestația formulată de inculpatul Radu Cristian și au aplicat prevederile articolului 241, alineatul 1, litera a, din Codul de procedură penală.

Controlul judiciar fusese dispus printr-o încheiere penală din 23 martie 2026, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Constanța, în dosarul nr. 6527/118/2025/a7.

Decizia Curții de Apel Galați privind încetarea controlului judiciar este definitivă.

Cristian Radu, trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție

Decizia vine în dosarul în care Cristian Radu a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în decembrie 2025, pentru luare de mită în formă continuată, în două infracțiuni, spălare de bani în formă continuată și instigare la folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului unei societăți, în două infracțiuni.

Potrivit acuzațiilor DNA, în perioada 2022–2025, fostul edil ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, suma totală de 622.233 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de Consiliu Local și alte demersuri care țineau de atribuțiile funcției de primar.

Printre acuzațiile procurorilor se numără primirea unor bani pentru a permite desfășurarea unor activități comerciale pe plajă și în Portul Turistic Mangalia, precum și obținerea unor avantaje în legătură cu contracte de închiriere și documente de urbanism.

Anchetatorii au mai susținut că o parte dintre sumele respective ar fi fost disimulate prin achiziționarea unui hotel în stațiunea Cap Aurora.