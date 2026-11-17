Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 noiembrie față de un lucrător vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Vameșul va fi prezentat marți, Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii anticorupție au precizat că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 16 noiembrie față de alți trei vameși din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret sub acuzația de luare de mită și un agent de poliție de frontieră de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi pentru complicitate la luare de mită.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar, precum și interdicția de a exercita funcțiile publice în exercitarea cărora se presupune că ar fi săvârșit faptele.

Celor patru inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.