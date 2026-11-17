„La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au intervenit la o unitate de învățământ din Roman, de unde 3 minore au fost preluate de echipajele medicale, cu etilism acut”, transmite IPJ Neamț.

Fetele, care s-ar fi aflat la școală, ar fi sunat la poliție pentru că li s-ar fi făcut rău, potrivit unor surse din anchetă.

Potrivit Mesagerul de Neamț este vorba despre 15 și 16 ani de la Colegiul „Petru Poni”. Ele au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au consumat alcool până li s-a făcut rău.

Una dintre fete avea și o sângerare nazală pentru care a primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce a fost dusă la UPU Roman, la fel ca cea de-a doua. A treia prietenă a lor, cu vârsta de 16 ani a refuzat transportul la spital, deși se afla, la fel ca prietenele ei, în stare de ebrietate.

Potrivit IPJ Neamț, părinții celor trei fete au fost amendați conform Legii 61/1991, pentru nesupravegherea minorelor.

Fiecare părinte s-a ales cu o amendă de câte 500 de lei.