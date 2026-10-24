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Un bărbat de 48 de ani a căzut în râul Cuejdi, la Piatra-Neamț. Pompierii l-au scos din apă

Un bărbat de 48 de ani a căzut în albia râului Cuejdi, în Piatra-Neamț. Acesta a fost scos de pompieri, apoi transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Un bărbat de 48 de ani a căzut în râul Cuejdi, la Piatra-Neamț. Pompierii l-au scos din apă
Sursa foto: ISU Neamț
Aida Neagu
24 oct. 2026, 18:55, Social
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Un bărbat în vârstă de 48 de ani a căzut în albia râului Cuejdi, în municipiul Piatra-Neamț. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, la ora 17:16, potrivit ISU Neamț.

Potrivit unui comunicat, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și polițiștii din cadrul IPJ.

Ajunși la locul indicat, pompierii au găsit bărbatul căzut în albia râului și au folosit echipamentele din dotarea autospecialei de stingere pentru a-l scoate.

Bărbatul era conștient și cooperant. Acesta a fost predat echipajului SAJ și transportat ulterior la spital, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

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