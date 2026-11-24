O femeie în vârstă de 60 de ani a ajuns în stare gravă la spital marți, după ce o mașină a propulsat-o în râul Someșul Mare. Incidentul s-a produs în localitatea Feldru, din județul Bistrița-Năsăud.

„La locul accidentului au fost direcționate un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația Sângeorz-Băi și un echipaj de pompieri de la Secția Năsăud. În sprijin a fost alocat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud”, a transmis ISU Bistrița Năsăud.

Starea victimei

Femeia a fost găsită conștientă, însă într-o stare avansată de hipotermie. De asemenea, aceasta le-a spus medicilor că are dureri atât la nivelul coloanei vertebrale, dar și la o mână.

Ea a fost salvată de alți participanți la trafic, care au văzut accidentul.

Circumstanțele în care a avut loc accidentul

Conform informațiilor transmis de autorități, mașina a dat peste o femeie, iar, în urma impactului, aceasta a căzut în apele râului Someșul Mare.

Autoritățile cercetează acum care au fost circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.