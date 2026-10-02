Un bărbat a fost „înghițit” de pământ, în timp ce lucra la o canalizare. Cum au reușit pompierii să îl salveze

Un bărbat din localitatea Nepos, județul Bistrița-Năsăud, a fost înghițit de un mal de pământ, în timp ce lucra la o canalizare din apropierea casei sale. Incidentul a avut loc vineri, 2 octombrie.

Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul ar fi fost acoperit de pământ până la nivelul axilelor, iar picioarele i-ar fi rămas blocate între pământ și canalizare.

Intervenție „cu emoții” a salvatorilor

Timp de patru ore, medicii și pompierii au acționat pentru a-l salva pe bărbatul blocat în pământ. Victima a cooperat însă cu autoritățile, iar după patru ore, a fost scos de sub mal cu doar o leziune la picior.

„La locul solicitării au intervenit 20 de pompieri și cadre medicale, cu 10 mijloace de intervenție, printre care autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, containerul de căutare-salvare, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, aflat în tranzit în momentul producerii evenimentului”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Autoritățile mai precizează că intervenția a fost una deosebit de dificilă și nu doar din cauza bărbatului blocat acolo, ci și pentru că exista riscul unei noi surpări a malului de pământ.