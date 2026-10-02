Prima pagină » Social » Un bărbat a fost „înghițit” de pământ, în timp ce lucra la o canalizare. Cum au reușit pompierii să îl salveze

Un bărbat a fost „înghițit” de pământ, în timp ce lucra la o canalizare. Cum au reușit pompierii să îl salveze

Un bărbat a fost surprins de un mal de pământ vineri, 2 octombrie, în timp ce lucra la o canalizare de lângă casa sa, în județul Bistrița-Năsăud. Autoritățile au reușit să îl salveze după patru ore de intervenție.
Un bărbat a fost „înghițit” de pământ, în timp ce lucra la o canalizare. Cum au reușit pompierii să îl salveze
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
02 oct. 2026, 22:31, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat din localitatea Nepos, județul Bistrița-Năsăud, a fost înghițit de un mal de pământ, în timp ce lucra la o canalizare din apropierea casei sale. Incidentul a avut loc vineri, 2 octombrie.

Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul ar fi fost acoperit de pământ până la nivelul axilelor, iar picioarele i-ar fi rămas blocate între pământ și canalizare.

Intervenție „cu emoții” a salvatorilor

Timp de patru ore, medicii și pompierii au acționat pentru a-l salva pe bărbatul blocat în pământ. Victima a cooperat însă cu autoritățile, iar după patru ore, a fost scos de sub mal cu doar o leziune la picior.

„La locul solicitării au intervenit 20 de pompieri și cadre medicale, cu 10 mijloace de intervenție, printre care autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, containerul de căutare-salvare, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, aflat în tranzit în momentul producerii evenimentului”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Autoritățile mai precizează că intervenția a fost una deosebit de dificilă și nu doar din cauza bărbatului blocat acolo, ci și pentru că exista riscul unei noi surpări a malului de pământ.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mesajul găsit de fanii români la porțile arenei, înainte de Polonia - România
GSP.ro
Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul
Gandul
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Cancan
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?
CSID
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Promotor