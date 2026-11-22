Accidentul a avut loc duminică în jurul orei 13:33, pe DNCB, în zona localității Bragadiru.

Potrivit primelor cercetări, o autoutilitară condusă de un tânăr de 26 de ani ar fi pătruns pe Centura Capitalei din zona unei societăți comerciale, fără să acorde prioritate unei motociclete care circula dinspre Bragadiru către Domnești.

„În urma cercetărilor preliminare, s-a stabilit că autoutilitara ar fi pătruns pe DNCB din zona unei societăți comerciale, moment în care conducătorul acesteia, respectiv un tânăr de 26 de ani, nu ar fi acordat prioritate de trecere conducătorului auto al motocicletei, care se deplasa dinspre Bragadiru către Domnești, intrând în coliziune cu aceasta”, a transmis IPJ Ilfov.

În urma impactului, motociclistul de 30 de ani a suferit răni grave. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare.

„Ulterior, acesta a fost declarat decedat”, au precizat polițiștii.

Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatele alcooltest și drug-test, ambele rezultate fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.