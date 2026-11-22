Incidentul a avut loc duminică în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

„Din primele verificări a reieșit că persoana în cauză a confecționat mai multe fâșii din materialul textil al unui cearceaf, pe care ar fi intenționat să le utilizeze la săvârșirea unui gest suicidar”, a transmis IPJ Maramureș.

Polițiștii au observat situația și au intervenit imediat, reușind să împiedice producerea unei tragedii.

„În urma intervenției, persoana în cauză nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale de urgență, nefiind necesară intervenția unui echipaj medical”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.

Ulterior, persoana a fost transportată la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare și acordarea îngrijirilor necesare.

„În prezent, sunt dispuse măsurile necesare pentru monitorizarea și siguranța persoanei private de libertate, precum și pentru prevenirea producerii unor situații similare”, au mai transmis polițiștii.