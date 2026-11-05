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Un angajat a rămas fără o mână, după un accident la o unitate de prelucrare a lemnului din Bistrița. A fost preluat de elicopterul SMURD

Un angajat al unei unități de prelucrare a lemnului și-a prins mâna într-un utilaj joi. Medicii au intervenit de urgență, însă mâna îi era deja amputată și suferea mai multe leziuni.
Un angajat a rămas fără o mână, după un accident la o unitate de prelucrare a lemnului din Bistrița. A fost preluat de elicopterul SMURD
Sursa foto: Ilie Marian/ MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
05 nov. 2026, 10:11, Social
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Un echipaj al ISU Bistrița-Năsăud a intervenit joi la o unitate de prelucrare a lemnului. Accidentul s-a produs în localitatea Lunca Ilvei, unde o persoană și-a prins mâna la un utilaj.

În urma accidentului, mâna i-a fost amputată, iar persoana a suferit mai multe leziuni grave.

Intervenția medicilor

Pentru a putea fi preluată cu elicopterul SMURD, victima a fost transportată în localitatea Măgura Ilvei, cu un echipaj de terapie intensivă.

Persoana a fost găsită inconștientă, cu mai multe leziuni grave, fără o mână și cu traumatisme la nivelul toracelui.

La locul de unde a fost preluat de elicopterul SMURD, pacientului i-au fost aplicate manevre de stabilizare.

La locul accidentului au mai intervenit:

  • un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Sângeorz-Băi;
  • un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD;
  • un elicopter SMURD.

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