Un angajat a rămas fără o mână, după un accident la o unitate de prelucrare a lemnului din Bistrița. A fost preluat de elicopterul SMURD

Un echipaj al ISU Bistrița-Năsăud a intervenit joi la o unitate de prelucrare a lemnului. Accidentul s-a produs în localitatea Lunca Ilvei, unde o persoană și-a prins mâna la un utilaj.

În urma accidentului, mâna i-a fost amputată, iar persoana a suferit mai multe leziuni grave.

Intervenția medicilor

Pentru a putea fi preluată cu elicopterul SMURD, victima a fost transportată în localitatea Măgura Ilvei, cu un echipaj de terapie intensivă.

Persoana a fost găsită inconștientă, cu mai multe leziuni grave, fără o mână și cu traumatisme la nivelul toracelui.

La locul de unde a fost preluat de elicopterul SMURD, pacientului i-au fost aplicate manevre de stabilizare.

La locul accidentului au mai intervenit: