Doi tineri din Bistrița, cercetați pentru deținerea de fișiere pornografice cu minori. Una dintre victime, amenințată că vor fi făcute publice imaginile explicite cu ea

Potrivit polițiștilor din Bistrița-Năsăud, pe parcursul anului 2026, tânărul de 17 ani ar fi procurat, deținut și stocat într-un dispozitiv mobil peste 80 de fișiere, conținând imagini cu minori, în ipostaze sexuale explicite.

În urma cercetărilor, un alt tânăr, de 18 ani, ar fi determinat o victimă minoră, cu care se afla într-o relație, să se filmeze în ipostaze sexuale explicite și să îi transmită aceste imagini.

Ulterior, acesta, la solicitarea adolescentului de 17 ani, i-ar fi pus la dispoziție imaginile obținute de la persoana vătămată. Minorul a realizat un material video din compilarea acestora.

În acest context, tânărul de 17 ani i-ar fi prezentat fetei videoclipul și i-ar fi cerut să fie prieteni, amenințând-o că altfel va posta materialul pornografic pe rețelele de socializare.

Deoarece a fost amenințată, victima a depus o plângere penală.

Tânărul de 17 ani ar fi sunat-o și i-ar fi transmis mesaje în mod repetat, solicitându-i să își retragă plângerea și amenințând-o că, în caz contrar, va publica materialul pornografic pe rețelele de socializare.

Totodată, acesta ar fi creat conturi pe o rețea de socializare, prin intermediul cărora ar fi adresat cereri de prietenie, atât persoanei vătămate, cât și colegilor de școală ai acesteia, amenințând din nou victima că va posta materialul pornografic pe rețelele de socializare, utilizând aceste conturi.

În urma perchezițiilor care au avut loc luni, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

Tot luni, procurorii DIICOT au decis reținerea celor doi tineri.

Marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud a dispus arestarea preventivă a adolescentului minor, pentru 30 de zile. De asemenea, minorul a fost reținut și pentru săvârșirea infracțiunii de influențare a declarațiilor.

Față de tânărul de 18 ani, procurorii DIICOT din Bistrița au luat măsura controlului judiciar.