O a doua parlamentară din Australia a fost amenințată la doar câteva zile după ce Helen Haines a fost lovită intenționat cu mașina

Poliția din Australia a anunțat joi că bărbatul ar fi amenințat personalul unei parlamentare cu un nunchaku, o armă utilizată în kung fu.

Potrivit The Independent, cele două incidente recente sporesc îngrijorările cu privire la siguranța femeilor politiciene și ridică îngrijorări legate de securitate într-o țară în care legislatorii sunt foarte accesibili publicului.

Bărbatul a fost reținut după ce a intrat în biroul parlamentarei cu arma.

Conform autorităților, bărbatul în vârstă de 56 de ani a intrat miercuri în biroul electoral al ministrului guvernului statului Western Australian, Hannah Beazley. Acesta a fluturat nunchaku-uri și amenințat verbal personalul. Beazley nu se afla în birou la momentul respectiv.

Bărbatul a fost reținut și acuzat de înarmare care ar putea provoca frică și de amenințare cu comiterea unui act ilegal.

Nu a existat nicio acuzație conform căreia comportamentul bărbatului ar fi legat de șoferul care a lovit-o cu mașina pe parlamentara federală Helen Haines.

În urma incidentului, medicii i-au amputat ambele picioare.

Presupusul atacator al lui Haines, Brendan Nugent, a apărut miercuri în fața instanței, acuzat de vătămare corporală gravă, conducere periculoasă, provocând vătămări corporale grave și vătămări corporale unui oficial federal. El nu a pledat vinovat și rămâne în arest, potrivit sursei citate.