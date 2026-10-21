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Atacul din Australia: Medicii au fost nevoiți să-i amputeze și al doilea picior deputatei Helen Haines

Deputata australiană Helen Haine și-a pierdut și al doilea picior în urma atacului de luni când a fost lovită intenționat cu mașina. În urma atacului, șoferul responsabil a fost pus sub acuzare de justiția din Australia.
Atacul din Australia: Medicii au fost nevoiți să-i amputeze și al doilea picior deputatei Helen Haines
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
21 oct. 2026, 10:43, Știri externe
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Anunțul a fost făcut de soțul său, Phil Haines, care a oferit mai multe detalii despre evoluția medicală a deputatei. 

„Piciorul stâng al lui Helen a fost amputat luni. Speram că piciorul ei drept va putea fi salvat, dar, chirurgii au fost nevoiți să-l îndepărteze și pe acesta. Atât sufletul, cât și mintea îi sunt în stare bună”, a spus Phil, potrivit CNN

Helen Haines a fost lovită de o mașină în cursul după-amiezii de luni, pe un drum principal din apropierea biroului său parlamentar din Wangaratta, în nord-estul statului Victoria.

Suspectul a fost pus sub acuzare

Brendan Nugent, un bărbat în vârstă de 43 de ani, a apărut miercuri în fața judecătorilor, fiind acuzat de conducere periculoasă cauzatoare de vătămări corporale grave, cauzarea intenționată de vătămări grave și vătămarea unui funcționar public federal. 

Avocatul său a declarat că inculpatul suferă de o afecțiune neurologică rară și că în prezent nu își administra medicația prescrisă. 

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 4 februarie. 

Comisarul Mike Bush a declarat că poliția nu deținea informații care să indice existența unui risc iminent din partea suspectului. 

Incidentul a provocat un val de îngrijorare în Australia, iar parlamentarii au primit miercuri, la Canberra, informări detaliate privind măsurile de securitate, în contextul în care autoritățile federale au semnalat o creștere a numărului de raportări privind hărțuirea și amenințările la adresa aleșilor.

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