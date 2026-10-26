Nou incident șocant în Australia: Un ministru a găsit un glonț gravat cu detalii personale pe capota mașinii

„Am fost destul de șocat să descopăr că era un glonț, nu doar un glonț, ci un glonț cu cuvântul «RAT» (n. r. – „șobolan”) inscripționat pe el și cu legitimația mea de pompier”, a declarat ministrul australian Paul Edbrooke, fost pompier și deputat laburist.

Potrivit The Independent, el a găsit glonțul pe capota mașinii sale sâmbătă, după ce a lipsit timp de aproximativ o oră la un eveniment comunitar.

Glonțul era gravat cu vechiul său număr de identificare de pompier, format din cinci cifre, un „detaliu personal de care doar pompierii ar putea fi conștienți”, a spus ministrul.

Ministrul, vizat de mai multe amenințări

Edbrooke a adăugat că primește amenințări agresive și insulte pe rețelele de socializare din partea unei „mici minorități” de persoane din Uniunea Pompierilor Uniți (UFU). Totuși, a precizat că acestea nu sunt reprezentative pentru pompieri. Mai mult, a spus că nu știe cine a lăsat glonțul.

„Acesta este doar un mic grup de oameni dintr-un sindicat care cred tot ce li se spune de către conducere și cred că, intimidându-mă sau hărțuindu-mă cumva, îi voi sprijini și le voi da un fond secret finanțat de contribuabili pentru sindicatul lor”, a declarat ministrul.

Sindicatul se află într-un litigiu de lungă durată cu Fire Rescue Victoria, o agenție pe care o supraveghează, cu privire la acordul salarial, pe care părțile nu au reușit să-l rezolve din 2021.

Secretarul sindicatului din statul Victoria, Peter Marshall, a condamnat amenințarea. El a spus că oricine a lăsat glonțul „nu vorbește și nu acționează în numele pompierilor sau al acestui sindicat”.

Incidentul vine la scurt timp după atacul asupra parlamentarei Helen Haines

Incidentul are loc la aproape o săptămână de când parlamentara australiană Helen Haines a fost victima unui atac cu mașina, în urma căruia medicii i-au amputat ambele picioare.

De asemenea, o altă parlamentară din Australia a fost și ea amenințată săptămâna trecută, când un bărbat ar fi amenințat personalul acesteia cu un nunchaku, o armă utilizată în kung fu.

Cu toate acestea, nu există informații potrivit cărora aceste incidente ar avea legătură între ele, potrivit sursei citate.