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Deputata australiană Helen Haines a fost externată din spital la aproape o lună după ce a fost lovită intenționat cu mașina

Deputata australiană Helen Haines a fost externată din spital la aproape o lună după ce a fost lovită intenționat cu mașina. În urma accidentului, medicii au fost nevoiți să îi amputeze ambele picioare.
Deputata australiană Helen Haines a fost externată din spital la aproape o lună după ce a fost lovită intenționat cu mașina
Sursa foto: Facebook / Helen Haines
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 10:06, Știri externe
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În prima sa declarație după externare, Helen Haines a spus că este „foarte încântată” să confirme că a intrat în „etapa de reabilitare” a recuperării sale.

„Acesta este un moment cu adevărat pozitiv și sunt plină de recunoștință pentru îngrijirea profesională și plină de compasiune pe care am primit-o la Spitalul Alfred și pe care o primesc și în această etapă următoare”, a spus ea, potrivit The Independent.

„Apreciez miile de urări călduroase și mesaje de susținere de la oameni din India, din Australia și din întreaga lume. Îmi dau putere în timp ce mă concentrez asupra acestei faze următoare de vindecare”, a adăugat deputata.

De asemenea, a transmis că este copleșită „de generozitatea australienilor sub formă de donații către Salvați Copiii și aștept cu nerăbdare să colaborez cu ei la momentul oportun pentru a utiliza fondurile pentru a îmbunătăți viața copiilor”.

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că gândurile sale sunt alături de Haines.

„Continuăm să oferim sprijin lui Helen, familiei sale, comunității și personalului în timp ce aceasta își desfășoară activitatea de reabilitare”, a transmis el într-un comunicat.

Haines a fost atacată de un bărbat care a lovit-o în mod repetat cu o mașină, în ​​timp ce stătea lângă portbagajul mașinii sale, în fața biroului electoral din Wangaratta, pe 19 octombrie.

Ea a fost internată într-o stare critică, dar stabilă, care a fost apoi retrogradată la „gravă, dar stabilă” pe 24 octombrie.

În urma atacului, medicii i-au amputat ambele picioare, potrivit sursei citate.

De asemenea, în urma incidentului, mai mulți parlamentari și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța lor.

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