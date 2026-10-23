Un reporter TV a sărit în apele unei inundații pentru a salva un șofer blocat într-o mașină care se scufunda. Momentul dramatic a fost filmat

Incidentul s-a produs joi, 22 octombrie, în localitatea Morayfield, la nord de Brisbane, în statul australian Queensland, potrivit Reuters și televiziunii publice Australian Broadcasting Corporation (ABC). Reporterul Will Murray se afla în zonă pentru a relata despre inundațiile provocate de ploile torențiale. În timp ce echipa filma o șosea acoperită de apă, un șofer a încercat să traverseze zona inundată cu un autoturism de teren.

Mașina a început să se scufunde în câteva secunde

Șoferul a intrat cu viteză pe Buchanan Road, unde apa acoperea carosabilul. La scurt timp, autoturismul s-a oprit și a început să fie împins de curent. Will Murray a povestit că a sunat imediat la serviciile de urgență, însă situația s-a deteriorat atât de repede încât a decis să intervină personal.

În aproximativ 20–30 de secunde, mașina a ajuns aproape complet scufundată, iar șoferul nu mai putea ieși singur. Reporterul a intrat în apă, alături de Daniel Hainey, un bărbat care se afla în apropiere și observase incidentul. Cei doi au înotat până la autoturism și au încercat să deschidă portierele.

Reporterul și un trecător au reușit să deschidă o portieră înainte ca mașina să dispară sub apă

Intervenția a fost una extrem de dificilă. Presiunea apei împiedica deschiderea portierelor, iar vehiculul continua să se scufunde. Daniel Hainey a povestit că a încercat inclusiv să deschidă partea din spate a mașinii și să spargă un geam. În cele din urmă, salvatorii au reușit să deschidă portiera din spate, pe partea dreaptă.

Șoferul s-a deplasat spre deschidere, iar cei doi l-au tras afară și l-au ajutat să ajungă într-o zonă cu apă mai puțin adâncă. La scurt timp după salvare, autoturismul a fost acoperit complet de apă. Momentul a fost filmat de Liz Pickering, colega reporterului de la ABC.

„A fost îngrozitor”. Reporterul povestește momentul în care a crezut că bărbatul se va îneca

Într-un interviu acordat Reuters, Will Murray a recunoscut că intervenția a fost una dintre cele mai înspăimântătoare experiențe din viața sa. Jurnalistul a explicat că este extrem de dificil să privești o persoană aflată în pericol de înec și să realizezi cât de repede se poate transforma situația într-o tragedie.

După ce șoferul a ajuns în siguranță, cei trei bărbați s-au îmbrățișat. Reporterul a descris momentul drept unul dintre cele mai frumoase din viața sa, datorită ușurării pe care a simțit-o când a văzut că bărbatul supraviețuise. Murray a precizat că nici măcar nu a apucat să afle numele sau numărul de telefon al persoanei salvate.

Peste 200 de milimetri de ploaie și sute de apeluri la serviciile de urgență

Salvarea a avut loc în timpul unor inundații severe care au afectat sud-estul statului Queensland. În unele zone au căzut peste 200 de milimetri de precipitații, ceea ce a provocat viituri rapide, închiderea drumurilor și suspendarea cursurilor în mai multe școli. Serviciile de urgență au primit sute de solicitări de ajutor în cursul zilelor de joi și vineri.

Autoritățile australiene au avertizat șoferii să nu traverseze drumurile inundate, deoarece chiar și vehiculele de teren pot fi luate de curent sau se pot scufunda foarte repede. Departamentul de pompieri din Queensland recomandă populației să evite inclusiv intrarea înot în apele inundațiilor, din cauza curenților și a pericolelor ascunse.