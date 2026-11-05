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Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit la vârsta de 80 de ani

Fostul pilotul australian Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit joi, la vârsta de 80 de ani, la trei zile după ce și-a aniversat ziua de naștere.
Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit la vârsta de 80 de ani
sursă foto: Wikimedia Commons / CC0
Petre Apostol
05 nov. 2026, 05:20, Sport
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Alan Jones a câștigat 12 Mari Premii de Formula 1 în cariera sa și a devenit al doilea australian care a cucerit titlul mondial, după Jack Brabham.

Pilotul a murit în urma unei boli, potrivit unui comunicat transmis în numele soției sale, Amanda Butler-Davis. „Suntem extrem de întristați să anunțăm moartea iubitului nostru Alan, care s-a stins din viață pe 5 noiembrie, în urma unei scurte boli”, se arată în mesaj, potrivit postului public de televiziune australian ABC.

„Alan și-a dedicat viața sportului cu motor, construind o moștenire care va dăinui prin nenumărații oameni pe care i-a influențat de-a lungul timpului”, a transmis familia.

Născut la Melbourne, la 2 noiembrie 1946, Jones și-a făcut debutul în Formula 1 în 1975, la volanul unui monopost Hesketh. Prima sa victorie într-un Mare Premiu a venit în 1977, în Austria, când concura pentru echipa Shadow.

În 1978 s-a alăturat echipei Williams, alături de care a obținut cele mai importante rezultate ale carierei. În sezonul 1980, australianul a câștigat cinci curse – în Argentina, Franța, Marea Britanie, Canada și Statele Unite ale Americii – și a devenit campion mondial.

Jones și-a încheiat inițial cariera în Formula 1 la finalul sezonului 1981, dar a revenit pentru câteva participări, ultima sa cursă fiind în 1986.

După retragerea din competiții, a continuat să fie implicat în automobilism și a lucrat ca și comentator de televiziune pentru transmisiunile de Formula 1 din Australia.

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