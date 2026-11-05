Naționalele de hochei ale României joacă în Cupa Națiunilor. Băieții merg în Estonia, fetele evoluează la București

Reprezentativa masculină a României de hochei pe gheață va evolua în Grupa D din Cupa Europeană a Națiunilor, organizată la Tallinn, în Estonia, alături de selecționatele Lituaniei, Spaniei și a țării gazdă. Echipa pregătită de canadianul Ron Pasco va debuta joi, de la ora 15:00, împotriva Lituaniei, iar vineri va întâlni Estonia, de la ora 18:30. Ultima partidă a tricolorilor este programată sâmbătă, de la ora 15:00, împotriva Spaniei.

Acțiunea marchează debutul lui Ron Pasco în funcția de selecționer al României.

Turneul reprezintă și o etapă importantă în pregătirea Campionatului Mondial, Divizia I/B, pe care România îl va găzdui la Târgu Mureș, în perioada 1-7 mai 2027.

Lotul României

Portari: Adorján Attila (CSM Corona Brașov), Adorján Örs (CSA Steaua București).

Fundași: Láday Tamás (Sport Club Miercurea Ciuc), Salló Alpár (Sport Club Miercurea Ciuc), Mesikämmen Konsta (CSM Corona Brașov), Bors Huba (CSM Corona Brașov), Owen Williams (CSM Corona Brașov), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Raul Jacob (CSA Steaua București), Daniel Gheorghiu (Surahammars IF).

Atacanți: Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Vasile (CSM Corona Brașov), Rokaly Szilárd (CSM Corona Brașov), Máthé Zsolt (CSM Corona Brașov), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Răzvan Timaru (ACSH Gheorgheni), Salamon Róbert (ACSH Gheorgheni), Ágoston Tamás (Sport Club Miercurea Ciuc), Kánya Tamás (Herforder Ice Dragons), Kovács Mátyás (Höchstadt Alligators), Antal László (ACS Fenestela 68), Róth Zoltán (ACS Fenestela 68), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68).

Naționala feminină joacă în fața propriilor suporteri

În competiția feminină, România va găzdui turneul Grupei D, în perioada 5-7 noiembrie, la Allianz-Țiriac Arena din București. Adversarele tricolorelor vor fi reprezentativele Turciei, Ucrainei și Lituaniei.

Echipa pregătită de selecționerul Láng Zoltán va debuta joi, de la ora 15:00, împotriva Turciei. Vineri, tot de la ora 15:00, România va întâlni Lituania, iar sâmbătă va juca împotriva Ucrainei, de la aceeași oră.

Competiția feminină Cupa Europeană a Națiunilor se află la primul sezon de desfășurare.

Lotul României

Portari: Kurkó Andrea (Sport Club Miercurea Ciuc), Petre Sophia (ACS Ion Țiriac), Nicoleta Sabalin (EHC Neuwied).

Fundași: Bálint A. Regina (ACS Fox Gheorgheni), Máthé Blanka (ACS Fox Gheorgheni), Barbul Ioana (ACS Fox Gheorgheni), Vasile Anna (ACS Fox Gheorgheni), Györffy Rania (ACS Fox Gheorgheni), Pláton-Benedek Petra (ACS Fox Gheorgheni), Márton Rebeka (Sport Club Miercurea Ciuc), El-Akhras F. Alisa (CSS Triumf București), Daniela Sabalin (Düsseldorfer EG Frauen).

Atacanți: Szekeres Edit (ACS Fox Gheorgheni), Balázs Henrietta (ACS Fox Gheorgheni), Bende Júlia (ACS Fox Gheorgheni), Romfeld Medeea Tes (ACS Fox Gheorgheni), Fehér Orsolya (ACS Fox Gheorgheni), Stanciu Bianca Maria (ACS Ion Țiriac), Zlate Eva (ACS Ion Țiriac), Vitos Anna (MAC Budapest), Farkas Fanni (Sport Club Miercurea Ciuc), Ravasz Márta (Sport Club Miercurea Ciuc), Kozma Rebeka (Sport Club Miercurea Ciuc), Bianca Margareta Mihai (Sportul Studențesc București), Casu Emilia (CSM Corona Brașov), Pethő Réka (CSM Odorheiu Secuiesc), Plătică Iana (Rampage Veszprém), Rácz Boglárka (ACS Zona Ciucului de Jos).

Cinci turnee organizate în cinci orașe europene

Cupa Europeană a Națiunilor cuprinde săptămâna aceasta patru turnee masculine și unul feminin.

La masculin, pe lângă Grupa D, din care face parte România, Grupa A se desfășoară la Düsseldorf, în Germania, participând echipele Germaniei, Slovaciei, Letoniei și Austriei. Grupa B este organizată la Amiens, în Franța, unde evoluează Norvegia, Slovenia, Ungaria și reprezentativa gazdă. Grupa C are loc la Sosnowiec, în Polonia, cu Polonia, Italia, Marea Britanie și Ucraina.

În competiția feminină, turneul Grupei A a avut loc în august, la Füssen, în Germania, cel al Grupei B la Bardejov, în Slovacia, iar Grupa C s-a disputat în octombrie, la Sosnowiec, în Polonia. Turneul de la București încheie această serie de competiții din actuala fereastră internațională.

Cupa Europeană a Națiunilor a fost concepută pentru a asigura un calendar internațional mai consistent în perioadele de întrerupere a competițiilor interne. IIHF coordonează turneele și oferă sprijin financiar echipelor participante și organizatorilor.