Rusia poate reveni la Campionatele Mondiale de hochei pe gheață. TAS a anulat suspendarea dictată de Federația Internațională

Instanța de la Lausanne a anulat hotărârile prin care Rusia fusese exclusă din competițiile sezonului 2026/2027, considerând că federația internațională nu a prezentat suficiente dovezi pentru a-și susține temerile privind securitatea. IIHF a confirmat că va respecta verdictul, dar avertizează că revenirea reprezentativelor ruse presupune modificări organizatorice complexe.

Decizia reprezintă o schimbare majoră în situația hocheiului din Rusia, una dintre cele mai titrate țări la nivel mondial în hocheiul pe gheață. Rusia a fost interzisă de la competițiile internaționale organizate de IIHF după invazia Ucrainei din februarie 2022.

În iulie 2026, Consiliul IIHF a decis menținerea excluderii Rusiei pentru sezonul 2026/2027, invocând riscuri de securitate și integritate sportivă. Federația Rusă de Hochei a contestat hotărârea la TAS.

Potrivit comunicării TAS, decizia permite Federației Ruse de Hochei să înscrie o echipă națională în toate competițiile organizate de IIHF, cu efect imediat. Instanța nu a stabilit însă dacă sportivii trebuie să evolueze sub drapel neutru, fără simbolurile naționale, și nici alte condiții organizatorice ale participării.

IIHF contestă decizia: „A fost necesară pentru protejarea siguranței”

Federația Internațională de Hochei pe Gheață a reacționat printr-un comunicat oficial, în care și-a exprimat dezamăgirea față de hotărârea TAS și a precizat că nu este de acord cu revenirea reprezentativei ruse în competițiile sale.

„IIHF își exprimă dezamăgirea față de decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de a permite Federației Ruse de Hochei să înscrie o echipă națională în toate campionatele organizate de IIHF, cu efect imediat. IIHF nu este de acord cu acest aspect al hotărârii și își menține poziția potrivit căreia deciziile sale au fost necesare pentru protejarea siguranței tuturor participanților și pentru apărarea integrității competițiilor”, a transmis forul internațional.

Federația a subliniat însă că va respecta autoritatea TAS și va acționa în conformitate cu verdictul, chiar dacă preocupările care au stat la baza suspendării nu au dispărut.

Mai mult, IIHF atrage atenția asupra dificultăților practice pe care le presupune o asemenea schimbare, în condițiile în care pregătirile pentru unele competiții sunt deja într-un stadiu avansat.

„Modificările privind participarea presupun o coordonare extinsă cu federațiile naționale membre, comitetele de organizare și autoritățile țărilor gazdă. Acestea includ revizuirea formatelor competițiilor, a programelor, a aranjamentelor privind transportul și cazarea, precum și a măsurilor de siguranță și securitate. Deciziile TAS nu iau în considerare aspectele practice care nu pot fi implementate imediat”, a explicat IIHF.

Federația a anunțat că va evalua de urgență etapele necesare și timpul de care are nevoie pentru a pune în aplicare hotărârea. Siguranța participanților și integritatea fiecărei competiții vor rămâne prioritare.

Cinci competiții mondiale sunt vizate de decizia TAS

Potrivit comunicatului IIHF, hotărârea TAS privind participarea Rusiei se referă la cinci competiții internaționale din 2027:

Campionatul Mondial masculin de seniori 2027;

Campionatul Mondial de juniori 2027;

Campionatul Mondial feminin 2027, programat în luna noiembrie;

Campionatul Mondial feminin U18 2027;

Campionatul Mondial masculin U18 2027.