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Gabriel Toncean, reconfirmat în funcția de director executiv al Federației Internaționale de Culturism și Fitness pentru încă patru ani

Gabriel Toncean a fost reconfirmat în funcția de director executiv al Federației Internaționale de Culturism și Fitness (IFBB), pentru un nou mandat de patru ani, în cadrul Congresului IFBB desfășurat în Spania.
Gabriel Toncean, reconfirmat în funcția de director executiv al Federației Internaționale de Culturism și Fitness pentru încă patru ani
Iulian Moşneagu
30 oct. 2026, 15:16, Sport
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România își menține astfel reprezentarea în conducerea Federației Internaționale de Culturism și Fitness. La congresul desfășurat în Spania au participat reprezentanți din 102 țări.

Reconfirmarea reflectă încrederea acordată lui Gabriel Toncean de reprezentanții federațiilor naționale și continuitatea activității sale în conducerea organizației internaționale. Pentru România, noul mandat înseamnă menținerea unei voci în structurile de conducere ale culturismului și fitnessului mondial.

„Pentru mine, această reconfirmare reprezintă mai mult decât o realizare profesională. Este recunoașterea unei activități construite în timp, cu seriozitate, implicare și respect față de oamenii alături de care am muncit. Sunt mândru că sunt român și că pot reprezenta România într-o organizație sportivă de asemenea anvergură internațională!”, a declarat Gabriel Toncean.

În următorii patru ani, Gabriel Toncean își propune să contribuie la dezvoltarea culturismului și fitnessului la nivel mondial, la susținerea sportivilor și la consolidarea colaborării dintre federațiile naționale.

Cu ocazia reconfirmării, acesta i-a mulțumit președintelui IFBB, dr. Rafael Santonja, pentru încredere și susținere, precum și colegilor din conducerea federației internaționale și reprezentanților federațiilor naționale pentru aprecierea acordată.

Gabriel Toncean a transmis, de asemenea, mulțumiri colegilor din Federația Română de Culturism și Fitness, sportivilor, antrenorilor și partenerilor care i-au susținut activitatea.

Un mesaj aparte a fost adresat familiei, pentru sprijinul și înțelegerea oferite de-a lungul anilor de implicare în sport.

„O funcție este o onoare. Încrederea celor care ți-o oferă este o responsabilitate. Iar rezultatele sunt cele care trebuie să vorbească despre tine”, a subliniat Gabriel Toncean.

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