Albertina Kassoma se retrage temporar de la Rapid. Pivotul Angolei va deveni mamă pentru a doua oară

„Vești minunate în familia giuleșteană! Albertina Kassoma ne-a anunțat că va deveni pentru a doua oară mămică. De data aceasta, cea mai importantă «pasă» a Albertinei nu vine pe teren, ci direct din inimă. Clubul îi este alături în fiecare moment și o așteaptă înapoi pe teren cu aceeași energie și același zâmbet”, a transmis vineri clubul Rapid.

Kassoma a devenit mamă pentru prima dată în 2022, revenind ulterior la nivel înalt, continuând să reprezinte atât Rapid, cât și echipa națională, la care este căpitan.

Născută pe 12 iunie 1996, la Luanda, Albertina da Cruz Kassoma este una dintre figurile reprezentative ale handbalului din Angola. Evoluează pe postul de pivot și s-a remarcat încă din adolescență, debutând la Campionatul Mondial din 2013 la numai 17 ani.

Înainte de transferul în România, a evoluat pentru Primeiro de Agosto, unul dintre cele mai importante cluburi din Angola. A ajuns la Rapid București în vara anului 2020 și a devenit o componentă importantă a formației din Giulești.

La nivel internațional, Kassoma a participat cu Angola la trei ediții ale Jocurilor Olimpice: Rio de Janeiro 2016 – locul 8; Tokyo 2020 – locul 10; Paris 2024 – locul 9.

De asemenea, a participat la șase ediții ale Campionatului Mondial, începând cu turneul din 2013.

Cu Angola, pivotul lui Rapid a câștigat cinci ediții consecutive ale Campionatului Africii, în 2016, 2018, 2021, 2022 și 2024. La turneul continental din 2018 a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare a competiției, iar în 2024 a primit din nou distincții individuale pentru evoluțiile sale.

Cea mai bună jucătoare străină din campionatul României

Kassoma a avut și performanțe individuale importante în România. În mai 2025, a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare străină din Liga Florilor, în urma votului antrenorilor echipelor participante.

În sezonul respectiv, internaționala angoleză a disputat 15 partide și a marcat 62 de goluri pentru Rapid, fiind a doua marcatoare a formației, după Andela Janjušević, care a înscris de 64 de ori.

Și în competițiile europene a avut contribuții importante. În 2023, Kassoma a făcut parte din echipa Rapidului care a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde giuleștencele au fost eliminate de Vipers Kristiansand.