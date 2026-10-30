LPF a anunțat programul etapei a 20-a din Superliga. Când se joacă derby-ul Dinamo – Rapid

Cel mai așteptat duel al ultimei runde din 2026 din Superliga este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie. Cele două rivale se află în luptă directă pentru prima poziție a clasamentului.

Etapa va începe cu două meciuri, dintre care CFR Cluj – Corvinul.

În încheierea rundei, campioana en-titre Universitatea Craiova va primi replica formației Oțelul Galați.

Programul etapei a 20-a din Superliga

Vineri, 18 decembrie

Sepsi OSK – FK Csikszereda

CFR Cluj – Corvinul Hunedoara

Sâmbătă, 19 decembrie

Petrolul Ploiești – FC Voluntari

Farul Constanța – FC Argeș

FC Botoșani – FCSB

Duminică, 20 decembrie

UTA Arad – Universitatea Cluj

Dinamo – Rapid

Luni, 21 decembrie

Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Orele de disputare urmează să fie comunicate de LPF.