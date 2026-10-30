LPF a anunțat programul etapei a 20-a din Superliga. Când se joacă derby-ul Dinamo – Rapid

Cel mai așteptat duel al ultimei runde din 2026 din Superliga este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie. Cele două rivale se află în luptă directă pentru prima poziție a clasamentului.
Etapa va începe cu două meciuri, dintre care CFR Cluj – Corvinul.
În încheierea rundei, campioana en-titre Universitatea Craiova va primi replica formației Oțelul Galați.
Vineri, 18 decembrie
Sepsi OSK – FK Csikszereda
CFR Cluj – Corvinul Hunedoara
Sâmbătă, 19 decembrie
Petrolul Ploiești – FC Voluntari
Farul Constanța – FC Argeș
FC Botoșani – FCSB
Duminică, 20 decembrie
UTA Arad – Universitatea Cluj
Dinamo – Rapid
Luni, 21 decembrie
Universitatea Craiova – Oțelul Galați
Orele de disputare urmează să fie comunicate de LPF.