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LPF a anunțat programul etapei a 20-a din Superliga. Când se joacă derby-ul Dinamo – Rapid

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri programul etapei a 20-a din Superliga, ultima care se va disputa în anul 2026. Runda este programată în perioada 18-21 decembrie și cuprinde derby-ul Dinamo – Rapid.
LPF a anunțat programul etapei a 20-a din Superliga. Când se joacă derby-ul Dinamo – Rapid
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
30 oct. 2026, 11:48, Sport
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Cel mai așteptat duel al ultimei runde din 2026 din Superliga este derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie. Cele două rivale se află în luptă directă pentru prima poziție a clasamentului.

Etapa va începe cu două meciuri, dintre care CFR Cluj – Corvinul.

În încheierea rundei, campioana en-titre Universitatea Craiova va primi replica formației Oțelul Galați.

Programul etapei a 20-a din Superliga

Vineri, 18 decembrie

Sepsi OSK – FK Csikszereda

CFR Cluj – Corvinul Hunedoara

Sâmbătă, 19 decembrie

Petrolul Ploiești – FC Voluntari

Farul Constanța – FC Argeș

FC Botoșani – FCSB

Duminică, 20 decembrie

UTA Arad – Universitatea Cluj

Dinamo – Rapid

Luni, 21 decembrie

Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Orele de disputare urmează să fie comunicate de LPF.

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