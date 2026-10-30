Cupa României la fotbal. Rezultatele și clasamentul complet după surprizele din penultima etapă a grupelor. Când se dispută etapa decisivă pentru sferturi

Divizionara secundă Gloria Bistrița a produs surpriza etapei și a învins FCSB, scor 1-0, pe teren propriu, prin golul reușit de Antonio Bradu, în minutul 23. Antrenorul echipei FCSB, Laurențiu Reghecampf, a recunoscut la final că este „un rezultat rușinos”. FCSB venea după succesul în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, în campionat.

De asemenea, și Universitatea Craiova, câștigătoarea Cupei României în sezonul precedent, a făcut un pas greșit în deplasarea cu FC Voluntari, încheiată cu scorul de 1-1.

Ilfovenii au deschis scorul în minutul 40, printr-un autogol al fundașului Nikola Stevanovic. Oltenii au egalat în minutul 84, prin Simon Elisor, care a transformat o lovitură de la 11 metri.

Ultima rundă a grupelor Cupei României este programată pe 2 decembrie. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în sferturile de finală.

Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027 și se vor disputa într-o singură manșă.

Rezultatele complete ale etapei a doua din grupe în Cupa României

Grupa A

Marți, 27 octombrie: UTA Arad – FC Botoșani 2-2 (Papeau 58, A. Roman 90 / E. Papa 17, Idowu 52).

Marți, 27 octombrie: FC Corvinul – FC Rapid 1923 0-0.

Miercuri, 28 octombrie: Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara 1-1 (Bedea 77 / Burlacu-Luca 56).

Grupa B

Marți, 27 octombrie: Progresul Spartac – Petrolul Ploiești 0-6 (Geană 27 autogol, Bran Flores 32, Leescu 56, 89, D. Paraschiv 70, 85).

Miercuri, 28 octombrie: CFR Cluj – Universitatea Cluj 1-3 (S. Buș 45+6 penalty / M. Ștefănescu 20, Lukic 32, 75).

Joi, 29 octombrie: Concordia Chiajna – Sepsi OSK 1-1 (Gualda 34 / Heras 63).

Grupa C

Marți, 27 octombrie: AFK Csikszereda – FC Bihor Oradea 1-2 (A. Szabo 31 / Tescan 23, Orban 73).

Miercuri, 28 octombrie: CSM Corona Brașov – Campionii FC Argeș 0-3 (Charpentier 17, Balaure 26, Luvambo 90+2).

Joi, 29 octombrie: CS Gloria Bistrița – FCSB 1-0 (Bradu 23).

Grupa D

Miercuri, 28 octombrie: Sporting Liești – FC Bacău 0-0.

Miercuri, 28 octombrie: Dinamo – Chindia Târgoviște 5-2 (D. Pinto 24, 33, 66, Zandbergen 84, 90+4 / R. Mihai 86, B. Petre 90+1).

Joi, 29 octombrie: FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1 (Stevanovic 40 autogol / Elisor 84 penalty).

Clasamentul în cele patru grupe după două etape

Grupa A

1. UTA Arad – 4 puncte, golaveraj 5-2,

2. FC Rapid 1923 – 4 puncte, golaveraj 2-0,

3. FC Corvinul – 4 puncte, golaveraj 1-0,

4. FC Botoșani – 1 punct, golaveraj 2-3,

5. Poli Timișoara – 1 punct, golaveraj 1-3,

6. Minerul Lupeni – 1 punct, golaveraj 1-4.

Grupa B

1. Universitatea Cluj – 6 puncte, golaveraj 4-1,

2. Concordia Chiajna – 4 puncte, golaveraj 6-3,

3. Petrolul Ploiești – 3 puncte, golaveraj 6-1,

4. CFR Cluj – 3 puncte, golaveraj 2-3,

5. Sepsi OSK – 1 punct, golaveraj 2-4,

6. Progresul Spartac – 0 puncte, golaveraj 2-11.

Grupa C

1. FC Bihor Oradea – 4 puncte, golaveraj 4-3,

2. FCSB – 3 puncte, golaveraj 5-1,

3. AFK Csikszereda – 3 puncte, golaveraj 3-2,

4. Gloria Bistrița – 3 puncte, golaveraj 1-2,

5. FC Argeș – 3 puncte, golaveraj 3-5,

6. Corona Brașov – 1 punct, golaveraj 2-5.

Grupa D

1. Dinamo – 6 puncte, golaveraj 9-3,

2. Universitatea Craiova – 4 puncte, golaveraj 3-2,

3. FC Voluntari – 4 puncte, golaveraj 2-1,

4. FC Bacău – 1 punct, golaveraj 1-2,

5. Sporting Liești – 1 punct, golaveraj 1-4,

6. Chindia Târgoviște – 0 puncte, golaveraj 2-6.