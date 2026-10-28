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Cupa României continuă cu cinci meciuri în etapa a doua a grupelor. Derby de Cluj încheie ziua

Cupa României la fotbal continuă miercuri cu cinci partide din etapa a doua a fazei grupelor, capul de afiș al zilei fiind reprezentat de duelul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, cunoscut drept Derby de Cluj.
Cupa României continuă cu cinci meciuri în etapa a doua a grupelor. Derby de Cluj încheie ziua
sursă foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
28 oct. 2026, 07:52, Sport
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Ziua începe la ora 15:00, când sunt programate trei partide: Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara, în Grupa A, CSM Corona Brașov – Campionii FC Argeș, în Grupa C, și Sporting Liești – FC Bacău, în Grupa D.

De la ora 19:00, Dinamo primește vizita Chindiei Târgoviște, într-un meci din Grupa D.

Programul zilei se încheie cu derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj, programat la ora 21:30, în Grupa B.

Înaintea derby-ului, antrenorul CFR-ului, Marius Șumudică, a anunțat că intenționează să folosească juniori și jucători care au evoluat mai puțin, invocând programul aglomerat și necesitatea de a prioritiza campionatul. „U Cluj e în total avantaj față de noi, au două zile mai mult de odihnă”, a afirmat Șumudică la conferința de presă de marți.

De cealaltă parte, antrenorul Universității, Cristiano Bergodi, a transmis că echipa sa urmărește victoria și a spus că nu crede că rivala va apela la o formulă mult schimbată. „Fotbalul trebuie mereu jucat pentru a câștiga meciul. Eu cred că vor juca cu echipa cea mai bună. Și noi la fel”, a declarat italianul.

Rezultatele primei zile din etapa a doua din Cupa României

Marți, în primele patru partide ale etapei, Petrolul Ploiești a obținut cea mai clară victorie, 6-0 în deplasare cu Progresul Spartac. Bran Flores, Leescu, cu două goluri, și D. Paraschiv, tot cu o dublă, au marcat pentru ploieșteni, în timp ce Geană a înscris în propria poartă.

În celelalte meciuri disputate marți, FC Bihor Oradea a învins-o în deplasare pe AFK Csikszereda, cu 2-1, prin golurile lui Tescan și Orban, după ce A. Szabo deschisese scorul pentru gazde. UTA Arad și FC Botoșani au încheiat la egalitate, 2-2, după ce moldovenii au condus cu 2-0, iar Corvinul Hunedoara și Rapid București au remizat fără goluri, scor 0-0.

Etapa a doua a grupelor se încheie joi, cu alte trei confruntări: Concordia Chiajna – Sepsi OSK, de la ora 17:00, FC Voluntari – Universitatea Craiova, de la ora 19:00, și Gloria Bistrița – FCSB, de la ora 21:30.

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