Echipa etapei a 13-a din Superliga. Laurențiu Reghecampf, desemnat antrenorul rundei după succesul lui FCSB în derby-ul cu Rapid

Printre remarcații rundei se numără atacantul vicecampioanei U Cluj, Jovo Lukić, autorul primei triple a actualei ediții din Superliga, și Simon Elisor, care a înscris de două ori pentru Universitatea Craiova, ajungând la nouă goluri în campionat.

Universitatea Craiova îi mai are în echipa ideală stabilită de LPF pe fundașii Carlos Mora și Oleksandr Romanchuk. Romanchuk a marcat golul care a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie în duelul de luni seară, cu Sepsi, scor 5-0, partidă care a încheiat runda.

Grație succesului cu 4-1 în derby-ul cu Rapid, FCSB are, la rândul său, trei reprezentanți: fundașul Ricardo Pădurariu și mijlocașii Aymen Boutoutaou și Karlo Muhar. Boutoutaou a schimbat jocul echipei după intrarea pe teren și a reușit o dublă, în timp ce Muhar a marcat golul care a readus formația sa în joc și a oferit o pasă decisivă.

Laurențiu Reghecampf a fost desemnat antrenorul etapei, după ce echipa sa a obținut al treilea succes consecutiv. FCSB a arătat foarte bine din punct de vedere fizic, iar schimbările făcute pe parcursul meciului s-au dovedit inspirate, motivează LPF decizia desemnării lui Reghecampf antrenorul rundei.

Echipa ideală a etapei a 13-a din Superliga, potrivit LPF

Portar: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj)

Fundași: Carlos Mora (Universitatea Craiova), Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (UTA Arad), Ricardo Pădurariu (FCSB)

Mijlocași: Aymen Boutoutaou (FCSB), Karlo Muhar (FCSB), Matteo Ahlinvi (Farul Constanța), Rodrigo Martins (Petrolul Ploiești)

Atacanți: Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Simon Elisor (Universitatea Craiova)

Antrenorul etapei: Laurențiu Reghecampf (FCSB).

Rezultatele etapei, alături de cei mai valoroși jucători ai meciurilor desemnați de LPF

FC Botoșani – FC Petrolul Ploiești 1 – 3, Rodrigo Martins (Petrolul)

Corvinul Hunedoara – FC Universitatea Cluj 0 – 3, Jovo Lukić (U Cluj)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FC Voluntari 2 – 1, Szabolcs Nyitra (FK Csíkszereda)

FC Argeș Pitești – UTA Arad 0 – 1, Robert Bădescu (UTA)

FCSB – FC Rapid 4 – 1, Aymen Boutoutaou (FCSB)

Farul Constanța – Oțelul Galați 4 – 3, Matteo Ahlinvi (Farul)

CFR 1907 Cluj – Dinamo 2 – 2, Dean Zandbergen (Dinamo)

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova 0 – 5, Assad Al-Hamlawi (Universitatea)