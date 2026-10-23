Daniel Pancu, antrenorul FC Rapid, înainte de derby-ul cu FCSB: Nu există nicio favorită

„Sunt convins că este cel mai important meci pentru Rapid. Așa a fost și așa va fi o perioadă destul de lungă de acum înainte. Nu cred că este nevoie de niciun fel de discurs. Simțim cu toții importanța acestui joc, pe care și noi, și ei dorim foarte mult să-l câștigăm”, a declarat Daniel Pancu vineri în conferința de presă premergătoare partidei.

Antrenorul s-a arătat surprins de faptul că Rapid este considerată favorită în condițiile în care formația giuleșteană evoluează în deplasare.

„Nu știu de unde vine această percepție. Nu am mai văzut, nici măcar pe vremea când Mircea Lucescu era antrenor, ca Rapid să fie considerată favorită într-un meci cu Steaua sau FCSB. (…) Este o prostie, din punctul meu de vedere, pentru că oricum nu există nicio favorită niciodată în acest meci”, a afirmat tehnicianul.

Pancu a amintit că derby-urile dintre cele două echipe au avut adesea rezultate surprinzătoare și că așteptările privind spectacolul nu se confirmă întotdeauna.

„Au fost multe exemple, mai multe de partea Rapidului, în care ei plecau favoriți, clar, net, pe hârtie, iar Rapid se impunea. (…) Când toată lumea se așteaptă la spectacol, au fost multe meciuri care s-au terminat 0-0, pentru că sunt partide foarte intense, se joacă cu încrâncenare și toată lumea se bate pentru a câștiga balonul. Deci nu putem vorbi de o echipă favorită”, a explicat antrenorul.

Pancu atrage atenția asupra experienței jucătorilor de la FCSB

În analiza adversarei, tehnicianul Rapidului a evidențiat experiența internațională a fotbaliștilor de la FCSB și schimbarea de atmosferă din cadrul echipei după venirea unui nou antrenor.

„Când mă uit la FCSB, văd jucători puternici, rapizi, cu o experiență internațională foarte mare, pe care noi nu o avem aici. Văd o stare de spirit recâștigată. Mă aștept la o replică foarte, foarte puternică din partea lor”, a spus Pancu.

Antrenorul a subliniat că ambele formații au trecut prin schimbări importante de lot în acest sezon, iar integrarea noilor jucători influențează relațiile de joc.

„Și lor le-au plecat jucători de foarte mare valoare în această vară. Și nouă ne-au plecat, și nouă ne-au venit jucători. Și noi, și ei suferim la relațiile de joc”, a afirmat tehnicianul.

Pancu consideră că Rapid ar putea avea un ușor avantaj din perspectiva că FCSB a schimbat recent antrenorul.

„Aș fi de acord că poate suntem noi puțin avansați față de ei, pentru că au schimbat antrenorul. Atât și nimic mai mult”, a concluzionat antrenorul giuleștenilor.

„Vrem să-i facem fericiți pe suporteri”

Partida are o semnificație specială pentru tehnicianul giuleștenilor, care a amintit că sâmbătă se împlinesc 30 de ani de la prima sa venire la Rapid. El a povestit că a simțit încă de la primul derby cu Steaua, disputat în 1997, o atmosferă aparte și că a încercat mereu să răspundă așteptărilor tribunelor.

„Cei mai importanți pentru mine sunt suporterii. Noi vrem să-i facem fericiți, mergem și abordăm jocul doar la victorie”, a declarat Pancu.

Pancu a subliniat că jucătorii trebuie să înțeleagă importanța derby-ului pentru suporteri.

„Ei pot rămâne în memoria suporterilor în urma unui astfel de meci. Încă o dată mă întorc: vom juca în primul și în primul rând pentru suporterii noștri”, a spus antrenorul.

Întrebat ce jucător se așteaptă să se evidențieze, Pancu a menționat că se bazează pe întreaga echipă.

„Mă bazez în primul rând pe echipă, pe minte, pe inimă”, a spus el.

De asemenea, Pancu a salutat victoria Universității Craiova de joi seară, cu Inter Escalades, în Conference League, scor 3-1, pe care a descris-o drept o reușită importantă pentru fotbalul românesc.

„O victorie importantă pentru coeficient și a lor și al fotbalului românesc. Avem nevoie de calificarea lor mai departe. O echipă foarte puternică, o echipă care arată de Europa. Din păcate în momentul de față doar de Conference, cu toate că, cu puțină șansă, ar fi trebuit să fie în grupele Europa”, a afirmat Pancu.

Rapid, pe locul al doilea înaintea derby-ului

După 12 etape, Rapid ocupă locul al doilea în clasamentul Superligii, cu 27 de puncte, la două puncte în urma liderului Dinamo.

FCSB se află pe poziția a șasea, cu 18 puncte.

În runda precedentă, giuleștenii au învins-o pe Corvinul Hunedoara cu 2-0. FCSB s-a impus în deplasare la FC Voluntari, cu 2-1.