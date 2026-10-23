FC Botoșani – Petrolul și Corvinul – U Cluj deschid etapa a 13-a din Superliga de fotbal. Programul complet al rundei

Înaintea acestei runde, Petrolul ocupă locul al patrulea, cu 20 de puncte, iar Universitatea Cluj se află pe poziția a cincea, cu 19 puncte. Corvinul Hunedoara este pe locul al optulea, cu 16 puncte, în timp ce FC Botoșani ocupă poziția a 11-a, cu 14 puncte.

Primul meci al zilei se va disputa pe stadionul Municipal din Botoșani. Formația gazdă va încerca să își prelungească seria pozitivă de pe teren propriu.

Moldovenii nu au mai pierdut acasă în campionat din 7 martie 2026, când Petrolul s-a impus cu 1-0. De atunci, FC Botoșani a înregistrat șase victorii și patru remize pe teren propriu.

De partea cealaltă, Petrolul a suferit o singură înfrângere în ultimele șase etape, perioadă în care a obținut trei victorii și două rezultate de egalitate. Singurul eșec a fost înregistrat pe 11 octombrie, în deplasare cu Farul Constanța, scor 1-3.

Statisticile individuale evidențiază doi jucători de urmărit. Andrei Dumiter, de la FC Botoșani, a trimis 14 șuturi pe spațiul porții în primele 12 etape, la fel ca Eduard Radaslavescu, de la Farul Constanța, potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal. În același timp, Leonardo Teixeira, de la Petrolul, a reușit 32 de driblinguri, cea mai bună performanță din campionat în acest sezon.

Cele două formații s-au întâlnit de 20 de ori în prima ligă, bilanțul fiind favorabil prahovenilor, cu 12 victorii, față de cinci succese ale moldovenilor. Trei partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat la 10 mai 2026, s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1.

Corvinul – Universitatea Cluj. Nou-promovata primește vizita vicecampioanei

În al doilea meci al zilei, programat de la ora 21:00, Corvinul Hunedoara primește vizita formației Universitatea Cluj pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani, unde hunedorenii își dispută partidele de pe teren propriu, începând cu etapa a 11-a.

Corvinul, echipă nou-promovată, a obținut trei victorii și două remize în cele șase meciuri disputate pe teren propriu în actuala ediție, suferind o singură înfrângere. Echipa hunedoreană vine însă după un eșec în deplasare, scor 0-2 cu Rapid București, și a primit cel puțin un gol în fiecare dintre ultimele șase etape.

Vicecampioana Universitatea Cluj are un bilanț de două victorii și trei înfrângeri în deplasare. Clujenii au marcat în nouă dintre precedentele zece meciuri de campionat, iar ofensiva va fi un element important în tentativa de a obține puncte în fața unei contracandidate la calificarea în play-off. În etapa precedentă, „U” Cluj a remizat pe teren propriu cu FC Argeș, scor 2-2.

Partida are și o miză pentru fundașul clujenilor Iulian Cristea, care ar putea bifa, dacă va fi utilizat, meciul cu numărul 300 în Superligă. El a debutat în prima ligă la 27 iulie 2014, în partida FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, încheiată cu scorul de 0-3, și a mai evoluat de-a lungul carierei pentru formațiile din Mediaș, FCSB și Rapid, înainte de a ajunge la Universitatea Cluj.

Cele două echipe au disputat 20 de meciuri în prima ligă, Universitatea Cluj având zece victorii, Corvinul șase, iar alte patru întâlniri terminându-se la egalitate. Cea mai recentă confruntare directă în primul eșalon datează din 21 martie 1991, când clujenii s-au impus cu 2-0.

Programul celorlalte meciuri din etapa a 13-a

Etapa continuă sâmbătă, duminică și luni, capul de afiș al zilei de sâmbătă fiind derby-ul dintre FCSB și Rapid, în timp ce campioana Universitatea Craiova va juca luni, în deplasare, cu Sepsi OSK.

Sâmbătă, 24 octombrie

Ora 15:30 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Voluntari

Ora 18:00 – FC Argeș – UTA Arad

Ora 21:00 – FCSB – FC Rapid

Duminică, 25 octombrie

Ora 16:00 – Farul Constanța – Oțelul Galați

Ora 19:00 – CFR 1907 Cluj – Dinamo București

Luni, 26 octombrie

Ora 20:00 – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Universitatea Craiova