Cristiano Bergodi a vorbit deschis despre viitorul său la U Cluj: „Îmi place aici și vreau să fac performanță”

Cristiano Bergodi a dezvăluit că a avut o discuție amplă și deschisă cu președintele clubului, în care au fost abordate situația echipei și obiectivele pentru acest sezon. Tehnicianul a transmis că își dorește să continue proiectul de la Cluj și să ducă echipa în play-off-ul Superligii.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Corvinul Hunedoara, Bergodi a insistat asupra faptului că a ales să vorbească direct cu președintele clubului, în loc să lase speculațiile să se amplifice. Italianul a caracterizat întâlnirea drept una pozitivă și a precizat că discuțiile au fost sincere, chiar dacă nu toate detaliile pot fi făcute publice.

„Am avut o discuție pozitivă. Am stat trei ore și am discutat foarte deschis. Eu am spus ceea ce cred, iar președintele mi-a răspuns. Am discutat despre situație și am înțeles lucrurile”, a transmis Bergodi, referindu-se la întâlnirea cu conducerea clubului.

„Îmi place aici și vreau să fac performanță”

Antrenorul italian a ținut să sublinieze că are o relație bună cu conducerea Universității Cluj și că intenția sa este să obțină rezultate alături de echipă. Bergodi a explicat că a considerat important să discute direct cu președintele despre situația existentă, inclusiv în contextul informațiilor apărute în spațiul public.

„Am o relație bună cu conducerea și am decis să vorbesc direct cu președintele. Îmi place aici, sunt bine și vreau să fac performanță”, a afirmat tehnicianul.

Bergodi a evitat să dezvăluie toate detaliile conversației, precizând că anumite aspecte țin de relația sa directă cu președintele clubului.

„Am explicat un lucru. Asta rămâne între mine și președinte, pentru că este normal ca asemenea lucruri să fie discutate direct cu președintele”, a punctat antrenorul.

Declarațiile sale vin după ce rezultatele recente ale echipei au alimentat zvonurile privind o posibilă plecare. Universitatea Cluj a obținut un singur punct în ultimele două etape, după înfrângerea cu Rapid, scor 3-4, și remiza cu FC Argeș, scor 2-2, ambele pe teren propriu.

Play-off-ul, obiectivul minim asumat de antrenor

Dincolo de discuțiile despre viitorul său, Bergodi a reafirmat că obiectivul este calificarea în play-off-ul Superligii. Antrenorul a subliniat că a fost transparent în privința așteptărilor sale și că știe ce trebuie să obțină Universitatea Cluj în sezonul regulat.

„Am fost întotdeauna sincer. Am spus că obiectivul este să ajungem cel puțin în play-off. Am dat asigurare că vreau să fac acest lucru cu clubul”, a explicat italianul.

Pentru Bergodi, calificarea în primele șase echipe reprezintă pragul minim, dar și o oportunitate de a lupta pentru obiective mai ambițioase în partea a doua a campionatului.

„Play-off-ul este un campionat diferit față de cele 30 de meciuri din sezonul regulat. Acolo se poate întâmpla orice”, a transmis tehnicianul.

Bergodi cere revenirea la victorii

Tehnicianul a abordat și forma sportivă a echipei, evidențiind nevoia de a reveni la rezultate pozitive și de a recupera punctele pierdute în ultimele etape.

„Trebuie să câștigăm cele trei puncte”, a punctat antrenorul, referindu-se la importanța următoarei partide.

Italianul a vorbit și despre problemele întâmpinate în joc, în special despre momentele în care echipa nu reușește să concretizeze ocaziile create și ajunge să fie surprinsă pe contraatac.

„Prima repriză a fost bună, dar nu am concretizat. Apoi am fost surprinși pe contraatac, pentru că am fost puțin descoperiți. Trebuie să găsim un echilibru între faza ofensivă și cea defensivă”, a explicat Bergodi, analizând dificultățile echipei în gestionarea fazelor de joc la ultimul meci disputat.

Urmează duelul cu Corvinul Hunedoara

Universitatea Cluj se pregătește pentru partida cu Corvinul Hunedoara, programată vineri, de la ora 21:00, la Petroșani, în etapa a 13-a a Superligii.

După 12 etape, formația pregătită de Cristiano Bergodi ocupă locul 5, cu 19 puncte, după șase victorii și o remiză.

Pentru clujeni, meciul reprezintă o oportunitate de a-și consolida poziția în zona de play-off.