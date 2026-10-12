Prima pagină » Sport » Nebunie pe Cluj Arena: Rapid câștigă cu 4-3 în fața lui U Cluj, după un meci cu șapte goluri. Onea a dat lovitura în minutul 88

Nebunie pe Cluj Arena: Rapid câștigă cu 4-3 în fața lui U Cluj, după un meci cu șapte goluri. Onea a dat lovitura în minutul 88

Rapid București a învins-o luni seara pe Universitatea Cluj, scor 4-3, pe Cluj Arena, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei a 11-a din SuperLiga.
Nebunie pe Cluj Arena: Rapid câștigă cu 4-3 în fața lui U Cluj, după un meci cu șapte goluri. Onea a dat lovitura în minutul 88
Galerie Foto 20
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alecsandru Braicu
Oana Antipa
12 oct. 2026, 23:02, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Giuleștenii au revenit după ce au primit gol în debutul partidei, au condus cu 3-1, au fost egalați în minutul 81, iar Răzvan Onea a adus victoria în final.

Vezi galeria foto
20 poze

Partida s-a disputat în fața a aproximativ 9.500 de spectatori, dintre care 458 au fost suporteri ai formației bucureștene.

U Cluj a marcat după numai 73 de secunde

Gazdele au avut un start perfect. Marius Ștefănescu a pătruns în careu și a șutat, Bogdan Ungureanu a respins, iar Issouf Macalou a profitat și a trimis mingea în poarta rămasă goală.

Avantajul ardelenilor a rezistat însă numai până în minutul 13. Olimpiu Moruțan a executat un corner, iar Mohammed Kamara a scăpat de marcaj și a înscris cu capul pentru 1-1.

Rapid a întors complet situația în minutul 24. Moruțan a fost din nou decisiv, de această dată cu o pasă pentru Filip Stojilkovic. Atacantul a pornit pe contraatac de la centrul terenului și l-a învins pe Ștefan Lefter cu un lob.

U Cluj putea egala înaintea pauzei, însă Dorin Codrea a lovit bara în minutul 44.

Moruțan, trei pase decisive. Stojilkovic a reușit „dubla”

Rapid și-a mărit avantajul la începutul reprizei secunde. În minutul 51, Moruțan l-a găsit din nou pe Stojilkovic, iar atacantul a rămas singur cu portarul și a înscris pentru 3-1. Era a treia pasă decisivă a internaționalului român în această partidă.

Universitatea a răspuns aproape imediat. O eroare a portarului Bogdan Ungureanu a permis gazdelor să recupereze mingea, Lukic l-a servit pe Mouhamadou Drammeh, iar acesta a redus diferența în minutul 54.

Două minute mai târziu, clujenii au solicitat penalty pentru un henț în careu al lui Sinyan. Arbitrul Rareș Vidican nu a acordat lovitura de la 11 metri, iar jocul a fost reluat după consultarea arbitrilor VAR.

De la 3-3 la golul decisiv al lui Onea

Presiunea lui U Cluj a dat rezultate în minutul 81. Dorin Codrea s-a desprins în careu la o lovitură de colț și a înscris cu capul, restabilind egalitatea, 3-3.

Meciul părea să se îndrepte spre o remiză spectaculoasă, dar Rapid a mai găsit resurse pentru o ultimă lovitură. În minutul 88, portarul Ștefan Lefter a boxat greșit o centrare, mingea a ajuns la Răzvan Onea, iar fundașul giuleștean a înscris cu capul pentru 4-3.

Scorul nu s-a mai modificat, iar Rapid a obținut toate cele trei puncte.

În urma victoriei, echipa pregătită de Daniel Pancu a ajuns la 24 de puncte după 11 etape și ocupă locul al doilea, în timp ce liderul Dinamo are 26 de puncte. U Cluj rămâne cu 18 puncte.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
George Simion insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan: „Blochează Țara!”
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
Libertatea
Când începe Postul Crăciunului 2026? Zilele cu dezlegare la pește și ce alimente se consumă în Ajun
CSID
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor