Nebunie pe Cluj Arena: Rapid câștigă cu 4-3 în fața lui U Cluj, după un meci cu șapte goluri. Onea a dat lovitura în minutul 88

Giuleștenii au revenit după ce au primit gol în debutul partidei, au condus cu 3-1, au fost egalați în minutul 81, iar Răzvan Onea a adus victoria în final.

Partida s-a disputat în fața a aproximativ 9.500 de spectatori, dintre care 458 au fost suporteri ai formației bucureștene.

U Cluj a marcat după numai 73 de secunde

Gazdele au avut un start perfect. Marius Ștefănescu a pătruns în careu și a șutat, Bogdan Ungureanu a respins, iar Issouf Macalou a profitat și a trimis mingea în poarta rămasă goală.

Avantajul ardelenilor a rezistat însă numai până în minutul 13. Olimpiu Moruțan a executat un corner, iar Mohammed Kamara a scăpat de marcaj și a înscris cu capul pentru 1-1.

Rapid a întors complet situația în minutul 24. Moruțan a fost din nou decisiv, de această dată cu o pasă pentru Filip Stojilkovic. Atacantul a pornit pe contraatac de la centrul terenului și l-a învins pe Ștefan Lefter cu un lob.

U Cluj putea egala înaintea pauzei, însă Dorin Codrea a lovit bara în minutul 44.

Moruțan, trei pase decisive. Stojilkovic a reușit „dubla”

Rapid și-a mărit avantajul la începutul reprizei secunde. În minutul 51, Moruțan l-a găsit din nou pe Stojilkovic, iar atacantul a rămas singur cu portarul și a înscris pentru 3-1. Era a treia pasă decisivă a internaționalului român în această partidă.

Universitatea a răspuns aproape imediat. O eroare a portarului Bogdan Ungureanu a permis gazdelor să recupereze mingea, Lukic l-a servit pe Mouhamadou Drammeh, iar acesta a redus diferența în minutul 54.

Două minute mai târziu, clujenii au solicitat penalty pentru un henț în careu al lui Sinyan. Arbitrul Rareș Vidican nu a acordat lovitura de la 11 metri, iar jocul a fost reluat după consultarea arbitrilor VAR.

De la 3-3 la golul decisiv al lui Onea

Presiunea lui U Cluj a dat rezultate în minutul 81. Dorin Codrea s-a desprins în careu la o lovitură de colț și a înscris cu capul, restabilind egalitatea, 3-3.

Meciul părea să se îndrepte spre o remiză spectaculoasă, dar Rapid a mai găsit resurse pentru o ultimă lovitură. În minutul 88, portarul Ștefan Lefter a boxat greșit o centrare, mingea a ajuns la Răzvan Onea, iar fundașul giuleștean a înscris cu capul pentru 4-3.

Scorul nu s-a mai modificat, iar Rapid a obținut toate cele trei puncte.

În urma victoriei, echipa pregătită de Daniel Pancu a ajuns la 24 de puncte după 11 etape și ocupă locul al doilea, în timp ce liderul Dinamo are 26 de puncte. U Cluj rămâne cu 18 puncte.