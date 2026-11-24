Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău și Ștefan Baiaram sunt cei trei fotbaliști de la Universitatea Craiova incluși în echipa ideală, după victoria categorică obținută de olteni, scor 6-2, pe terenul formației UTA Arad.

Baiaram a reușit o dublă, Cicâldău a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, în timp ce Bancu a contribuit cu două assisturi. Prin acest succes, echipa pregătită de Coelho a ajuns la 11 victorii în campionat și și-a consolidat prima poziție în clasament, cu 36 de puncte.

Corvinul și CFR, cu câte doi jucători în echipa ideală

Corvinul Hunedoara are doi jucători incluși în echipa ideală a etapei: Andrej Fábry și Angel Gillard. Ambii au avut contribuții importante la victoria cu 4-0 obținută în deplasare împotriva formației FK Csíkszereda. Fábry a marcat un gol, în timp ce Gillard a reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă. Atacantul a fost desemnat și cel mai bun jucător al partidei.

CFR Cluj are, la rândul său, doi reprezentanți: fundașul Christopher Braun și mijlocașul Andrei Cordea. Primul a contribuit cu două pase decisive la victoria formației clujene, scor 3-2, în fața Oțelului Galați. Cordea a marcat de două ori și a ajuns la opt goluri în actuala ediție de campionat.

Portarul echipei ideale a fost desemnat Igor Nikić (FC Argeș), remarcat după ce a avut nouă intervenții în partida terminată la egalitate, 0-0, cu FCSB, dintre care cinci au fost considerate de LPF intervenții de excepție.

Lista fundașilor este completată de Florent Poulolo (Universitatea Cluj), care a înscris golul victoriei în meciul cu Farul Constanța, încheiat 3-2, și Paul Papp (Petrolul Ploiești), căpitanul echipei prahovene, care s-a impus cu 1-0 în fața lui Dinamo București.

Claudiu Petrila (Rapid București) completează linia mijlocașilor. Acesta a oferit pasa decisivă la cel mai rapid gol al sezonului, marcat de Alexandru Dobre în partida cu Sepsi OSK, apoi a înscris după o pasă primită de la Olimpiu Moruțan. Rapid s-a impus cu 3-1 la Sfântu Gheorghe, în ultima partidă a etapei.

Formula echipei etapei a 16-a

Echipa ideală a etapei a 16-a este alcătuită din: Igor Nikić – Christopher Braun, Florent Poulolo, Paul Papp, Nicușor Bancu – Andrei Cordea, Alexandru Cicâldău, Andrej Fábry, Claudiu Petrila – Angel Gillard, Ștefan Baiaram.

La nivelul clasamentului, Universitatea Craiova ocupă primul loc, cu 36 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 34 de puncte, și Dinamo București, cu 33 de puncte. Petrolul Ploiești se află pe poziția a patra, cu 30 de puncte. Etapa a 16-a a fost prima a returului sezonului regulat.