Intervenția a vizat alungirea bandeletei iliotibiale, o structură fibroasă care se întinde de-a lungul părții exterioare a coapsei până la genunchi și care îi provoca italianului probleme persistente. Potrivit agenției ANSA, procedura a fost realizată de profesorul Lasse Lempainen, unul dintre specialiștii recunoscuți la nivel internațional în tratarea leziunilor musculare și tendinoase ale sportivilor.

Decizia de a recurge la operație a fost luată după o nouă evaluare medicală efectuată de Lempainen la Milano, în cursul weekendului trecut. Sinner fusese consultat încă din luna octombrie la clinica La Madonnina din Milano, care colaborează cu o unitate medicală din Turku. Soluția chirurgicală aleasă a fost considerată cea mai puțin invazivă și mai puțin solicitantă pentru articulație, după ce tratamentele conservatoare nu au rezolvat problema.

Următoarea etapă va fi recuperarea medicală, care se va desfășura progresiv. Programul va începe cu recâștigarea mobilității genunchiului și gestionarea eventualelor dureri și inflamații, urmând apoi exerciții de întărire musculară și reluarea treptată a mișcărilor specifice tenisului.

Revenirea la competiții ar putea avea loc în luna martie 2027, însă calendarul va depinde de evoluția recuperării. Absența de la Australian Open, programat să înceapă pe 17 ianuarie 2027, este astfel inevitabilă.

Sinner nu a mai disputat niciun meci oficial de la triumful de la Wimbledon din 12 iulie 2026, problemele medicale împiedicându-l să revină în circuit în a doua parte a sezonului.

Tenismenul italian, în vârstă de 25 de ani, are cinci titluri de Mare Șlem în carieră. În sezonul 2026, a câștigat șase trofee și a încheiat cu 44 de victorii și numai 3 înfrângeri.