Jannik Sinner, prins într-un scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește

Potrivit săptămânalului „Gente”, jucătorul de tenis s-ar fi întâlnit cu jurnalista într-un hotel de lux din Milano. El nu a confirmat și nici nu a infirmat întâlnirea, scrie Il Messaggero.

Jannik Sinner ar fi avut o aventură cu Marialuisa Jacobelli, jurnalistă cu aproape 5 milioane de urmăritori pe Instagram.

Femeia în vârstă de 34 de ani, fiica fostului director al Tuttosport, Xavier Jacobelli, nu este străină de rubricile mondene.

În trecut s-a vorbit despre o idilă ci Kylian Mbappé. S-a zvonit despre o întâlnire la Paris.

Un zvon mai recent o leagă de Francesco Totti și de o întâlnire într-un hotel din Roma.

Iar acum Milano, orașul ei. Cu numărul unu al tenisului italian, Jannik Sinner.

Zvonul despre Sinner

Săptămânalul „Gente” relatează despre presupusa întâlnire într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din oraș.

Cei doi s-ar fi întâlnit la hotel în timp ce Laila Hasanovic, cu care Sinner a avut o relație amoroasă, își sărbătorea ziua de naștere la Copenhaga fără el.

Săptămânalul „Gente” a încercat să o contacteze pe jurnalista de la Mediaset pentru a-i cere confirmarea întâlnirii, pe care unele zvonuri o consideră certă.

„Se pare că Jannik s-a îndrăgostit nebunește de ea”, scrie autoarea articolului.

Dar jurnalista, de data aceasta, a ales să nu răspundă.