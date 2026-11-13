Prima pagină » Sport » Jannik Sinner, prins într-un scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește

Jannik Sinner, prins într-un scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește

Jannik Sinner și jurnalista Marialuisa Jacobelli ar fi avut o presupusă idilă la un hotel din Milano, în timp ce iubita lui sau fosta lui iubită, Laila Hasanovic, își sărbătorea ziua de naștere la Copenhaga.
Jannik Sinner, prins într-un scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Andreea Tobias
13 nov. 2026, 15:03, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit săptămânalului „Gente”, jucătorul de tenis s-ar fi întâlnit cu jurnalista într-un hotel de lux din Milano. El nu a confirmat și nici nu a infirmat întâlnirea, scrie Il Messaggero.

Jannik Sinner ar fi avut o aventură cu Marialuisa Jacobelli, jurnalistă cu aproape 5 milioane de urmăritori pe Instagram.

Femeia în vârstă de 34 de ani, fiica fostului director al Tuttosport, Xavier Jacobelli, nu este străină de rubricile mondene.

În trecut s-a vorbit despre o idilă ci Kylian Mbappé. S-a zvonit despre o întâlnire la Paris.

Un zvon mai recent o leagă de Francesco Totti și de o întâlnire într-un hotel din Roma.

Iar acum Milano, orașul ei. Cu numărul unu al tenisului italian, Jannik Sinner.

Zvonul despre Sinner

Săptămânalul „Gente” relatează despre presupusa întâlnire într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din oraș.

Cei doi s-ar fi întâlnit la hotel în timp ce Laila Hasanovic, cu care Sinner a avut o relație amoroasă, își sărbătorea ziua de naștere la Copenhaga fără el.

Săptămânalul „Gente” a încercat să o contacteze pe jurnalista de la Mediaset pentru a-i cere confirmarea întâlnirii, pe care unele zvonuri o consideră certă.

„Se pare că Jannik s-a îndrăgostit nebunește de ea”, scrie autoarea articolului.

Dar jurnalista, de data aceasta, a ales să nu răspundă.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Gandul
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
PSD, principalul aspirator de suveraniști și traseiști. Noua harta politică a Parlamentului României.
Libertatea
Ce fac credincioșii de Lăsatul Secului. Obiceiuri de respectat pe 14 noiembrie, înainte de Postul Crăciunului!
CSID
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor