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David Beckham intră în Hall of Fame-ul fotbalului din SUA, alături de Megan Rapinoe. De la LA Galaxy la aducerea lui Messi la Miami

David Beckham va fi inclus în National Soccer Hall of Fame, la aproape 20 de ani după transferul său la LA Galaxy, mutare care a schimbat imaginea fotbalului din SUA. Fostul căpitan al Angliei se numără printre cele șase personalități alese pentru promoția 2027, alături de Megan Rapinoe și Julie Ertz, ambele duble campioane mondiale.
David Beckham intră în Hall of Fame-ul fotbalului din SUA, alături de Megan Rapinoe. De la LA Galaxy la aducerea lui Messi la Miami
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
13 nov. 2026, 08:29, Social
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Anunțul a fost făcut joi, 12 noiembrie, de National Soccer Hall of Fame, scrie lagalaxy.com. Ceremonia va avea loc pe 16 aprilie 2027, la Toyota Stadium din Frisco, Texas. Beckham, în vârstă de 51 de ani, a primit 19 dintre cele 24 de voturi în categoria veteranilor, destinată foștilor jucători retrași de mai bine de zece ani.

Transferul lui Beckham la LA Galaxy a schimbat fotbalul din SUA

Când a părăsit Real Madrid pentru LA Galaxy, în 2007, Beckham era deja unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii. Venirea sa în Statele Unite a atras atenția internațională asupra Major League Soccer (MLS), o competiție care încerca să câștige popularitate într-o țară în care fotbalul american, baschet și baseball domină autoritar preferințele fanilor.

Transferul a contribuit și la introducerea unei reguli care le permite cluburilor MLS să angajeze vedete internaționale fără ca întregul salariu al acestora să fie inclus în plafonul salarial obișnuit. În cele șase sezoane petrecute la Los Angeles, Beckham a câștigat două titluri MLS Cup, în 2011 și 2012. Potrivit LA Galaxy, fostul internațional englez a înscris 20 de goluri și a oferit 49 de pase decisive în 124 de meciuri disputate în toate competițiile.

Influența sa asupra fotbalului de peste Ocean a continuat și după retragere. Beckham a devenit coproprietarul Inter Miami, clubul care l-a adus ulterior în MLS pe Lionel Messi și care a câștigat primul său titlu MLS Cup în 2025.

Megan Rapinoe și Julie Ertz, printre cele șase personalități selectate

Alături de Beckham va fi inclusă în Hall of Fame și Megan Rapinoe, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din istoria fotbalului feminin. Rapinoe a câștigat două Cupe Mondiale cu naționala Statelor Unite, în 2015 și 2019, și a încheiat cariera internațională cu 63 de goluri în 203 selecții. În 2019, a primit Balonul de Aur și trofeul pentru cea mai bună jucătoare a Cupei Mondiale. Julie Ertz, de asemenea dublă campioană mondială, a fost aleasă din primul an de eligibilitate, la fel ca Rapinoe și fostul atacant american Jozy Altidore.

Lista celor șase personalități este completată de Tatu, fostă vedetă a fotbalului în sală, și Lothar Osiander, primul antrenor din istoria LA Galaxy. Beckham și Tatu au fost aleși din categoria veteranilor, în timp ce Lothar Osiander a fost selectat pentru contribuția sa ca antrenor. Megan Rapinoe, Julie Ertz și Jozy Altidore au primit fiecare câte 46 dintre cele 48 de voturi în categoria jucătorilor

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