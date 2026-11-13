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Cum a ajuns un cimitir din România în presa italiană

Un cimitir din România în presa italiană. Jurnaliștii l-au numit „cel mai vesel cimitir din lume” și au remarcat originalitatea obiectivului. Este vorba despre Cimitirul Vesel de la Săpânța.
Cum a ajuns un cimitir din România în presa italiană
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 06:07, Social
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Cimitirul din Maramureș le-a atras atenția italienilor datorită crucilor viu colorate și mesajelor ironice despre cei decedați.

De altfel, locul a devenit în timp una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România și un muzeu în aer liber al tradițiilor locale.

Jurnaliștii italieni au analizat motive geometrice și florale, culorile folosite, portretele celor decedați și imaginile care surprind momente importante din viața lor.

Concluzia lor a fost că este vorba despre un loc unic în lume în care simbolurile funerare se îmbină în mod surprinzător cu umorul.

De asemenea, italienii au relatat povestea cimitirului din Maramureș. Continuarea pe Mediafax Italia.

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