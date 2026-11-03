Presa italiană scrie despre cazul incredibil al femeii din România care a folosit un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă

Presa italiană a readus în atenție cazul incredibil produs la Colți, în județul Buzău.

Femeia în vârstă a găsit bucata de chihlimbar în albia unui pârâu din zonă și a dus-o în locuință ca să o folosească drept opritor de ușă.

Habar nu a avut ce valoare uriașă are obiectul pe care l-a considerat o piatră obișnuită.

Zeci de ani, prin casa femeii au trecut numeroși oameni, inclusiv niște hoți care au furat bijuterii de aur, dar nu s-au atins de piatra prețioasă. Descoperirea șocantă a fost făcută după moartea femeii.

În prezent, piatra care are și o mare valoare științifică se află la un muzeu. Continuarea pe Mediafax Italia.