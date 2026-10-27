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Cod galben în București și șapte județe. Ploile pot depăși 40 l/mp

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două atenționări Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în București și mai multe județe din sudul și estul țării.
Cod galben în București și șapte județe. Ploile pot depăși 40 l/mp
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandra Pandrea/GMN
Oana Antipa
27 oct. 2026, 09:58, Știrile zilei
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Meteorologii anunță, totodată, precipitații mixte și un nou strat de zăpadă în zona montană înaltă. În unele zone, cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge viteze de până la 70 km/h.

Cod galben de ploi în București și șapte județe

Prima atenționare Cod galben este valabilă de marți, 27 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00.

Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.

Potrivit ANM, în aceste zone vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, vor fi înregistrate cantități de apă de 20-30 l/mp, iar izolat acestea vor depăși 40 l/mp.

Vânt de până la 70 km/h în patru județe

O a doua atenționare Cod galben intră în vigoare marți, la ora 16:00, și va rămâne valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 15:00.

Aceasta vizează județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, unde sunt prognozate intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Județele Ialomița și Călărași se regăsesc astfel atât sub atenționarea privind ploile însemnate cantitativ, cât și sub cea referitoare la intensificările vântului.

Ninsori la munte și un nou strat de zăpadă

Separat de cele două Coduri galbene, ANM a emis o informare meteorologică valabilă pentru perioada 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 15:00.

În sudul și estul țării, precum și în Carpații de Curbură, sunt prognozate ploi moderate cantitativ, cu acumulări în general de 10-30 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, pe parcursul zilei de marți vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii estimează depunerea unui strat nou de zăpadă de aproximativ 3-5 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare și în sudul și centrul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, cu rafale în general de 40-50 km/h. Pe crestele montane, vitezele vor depăși 60-80 km/h.

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