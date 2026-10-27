Dinamo București, moment decisiv pentru calificarea în faza principală a Ligii Campionilor la handbal masculin

Cele două meciuri decisive din grupa E sunt programate joi, de la ora 21:45. Dinamo București, campioana României, a rămas în cursa pentru calificare după ce a obținut prima victorie în actuala ediție a competiției, 37-23, pe teren propriu, împotriva formației daneze SAH Aarhus, în etapa a cincea.

Rezultatul a reprezentat și cea mai mare victorie a dinamoviștilor în istoria participărilor în Liga Campionilor.

Succesul le-a oferit bucureștenilor șansa de a lupta pentru calificare în ultima etapă a fazei grupelor. Dinamo are trei puncte, în timp ce Aarhus a acumulat cinci, iar FC Barcelona, deja calificată, conduce grupa, cu maximum de puncte (10).

Pentru a obține locul al doilea, Dinamo trebuie să câștige în Franța, împotriva lui Montpellier, și să spere că Aarhus va pierde în fața Barcelonei. În acest scenariu, cele două formații ar ajunge la câte cinci puncte, iar echipa bucureșteană ar beneficia de avantajul rezultatelor directe.

Orice altă combinație de rezultate ar elimina formația română din cursa pentru calificarea în faza principală.

Paulo Pereira: „Va trebui să jucăm meciul vieții noastre”

Antrenorul portughez al echipei Dinamo, Paulo Pereira, a recunoscut dificultatea misiunii.

„Având în vedere toate dificultățile cu care ne-am confruntat până acum, faptul că am ajuns la ultimul meci al fazei grupelor și încă avem șansa de a ne califica în faza principală este o oportunitate extraordinară”, a declarat tehnicianul, citat de EHF.

„Pentru a câștiga, va trebui să jucăm meciul vieții noastre și să obținem victoria la Montpellier. Știm că va fi un obstacol foarte dificil, dar vom face tot ce ne stă în putere pentru a merge mai departe în Liga Campionilor”, a adăugat Pereira.

Montpellier, eliminată din cursa pentru calificare

Adversara dinamoviștilor nu mai poate obține calificarea în faza principală a competiției. Formația franceză a pierdut în etapa precedentă în fața Barcelonei, scor 34-40, și nu mai are șanse de a ocupa unul dintre primele două locuri ale grupei.

Montpellier vine însă după o victorie în campionatul Franței, scor 31-25 cu Saran. De asemenea, Dinamo s-a impus în campionat, în deplasare, la Cluj, cu 33-25.

În meciul tur din Liga Campionilor, disputat la București pe 10 septembrie, Montpellier a câștigat cu 27-23.

În primele cinci etape, Branko Vujović a fost principalul marcator al lui Dinamo, cu 22 de goluri, în timp ce Kyllian Villeminot a înscris de 21 de ori pentru Montpellier.