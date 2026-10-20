Haniel Langaro, înainte de Dinamo – Aarhus, în EHF Champions League: „Trebuie să jucăm bine toate cele 60 de minute”

„Este o echipă aflată într-o formă foarte bună (n.r.: Aarhus). Va fi un meci foarte dificil, mai ales după evoluțiile lor recente, inclusiv partida cu Montpellier. Au un atac foarte bun în sistemul șapte contra șase și îl execută extrem de bine. Pentru a câștiga un asemenea meci, trebuie să jucăm bine toate cele 60 de minute”, a declarat Haniel Langaro, unul dintre principalii marcatori ai campioanei României, citat de Federația Europeană de Handbal (EHF).

Internaționalul brazilian a subliniat că Dinamo nu a renunțat la obiectivul calificării în faza principală a competiției, chiar dacă situația din clasament este dificilă.

„Nu trebuie să uităm că vom da totul pentru a obține victoria și cele două puncte, pentru că suntem încă în cursa pentru calificare. Vom face tot ce ne stă în putință”, a mai spus jucătorul echipei bucureștene.

Dinamo ocupă ultimul loc în grupa E, cu un singur punct după primele patru etape, și are nevoie de victorii în ultimele două meciuri, precum și de rezultate favorabile în celelalte confruntări, pentru a mai putea spera la calificare. Primele două clasate din fiecare grupă avansează în faza principală.

Antrenorul lui Aarhus se așteaptă la o atmosferă specială în Polivalenta din București

De partea cealaltă, antrenorul danezilor, Nick Rasmussen, anticipează o atmosferă intensă în sala din București și consideră că publicul gazdelor poate contribui la spectacolul partidei.

„Ne așteptăm la un public foarte pasionat, la o atmosferă de genul celei pe care o asociezi în mod obișnuit cu fotbalul: scandări puternice, bannere uriașe și mult zgomot. Ar trebui să fie o atmosferă extraordinară pentru un meci de Liga Campionilor la București”, a declarat Rasmussen, potrivit EHF.

Tehnicianul danezilor cunoaște importanța sprijinului venit din tribune. După prima victorie a lui Aarhus în Liga Campionilor, obținută în fața lui Montpellier, cu 36-32, Rasmussen a evidențiat capacitatea echipei sale de a reveni în joc și de a gestiona momentele dificile.

Aarhus a confirmat ulterior acel succes printr-o nouă victorie în fața formației franceze, cu 38-30, și se află acum pe locul al doilea în grupă, cu cinci puncte. Danezii au nevoie de un singur punct pentru a obține calificarea istorică în faza principală a competiției. Chiar și cu o înfrângere la București ar putea obține calificarea, dacă Montpellier nu câștigă meciul cu Barcelona.

Dinamo are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru calificare

Cele două formații s-au întâlnit deja în prima parte a fazei grupelor, la 17 septembrie, când au remizat, 25-25, în Danemarca. De atunci, Aarhus a acumulat două victorii în fața lui Montpellier, în timp ce Dinamo a pierdut confruntările cu Barcelona și Montpellier.

În ultima etapă, campioana României a cedat în fața Barcelonei, scor 22-36, în ciuda eforturilor depuse de Andrei Buzle și Miguel Martins, care au marcat câte patru goluri.

Dinamo este singura echipă din actuala ediție a Ligii Campionilor care nu a înscris încă 100 de goluri, având 97 după patru runde. Aarhus a marcat 127.

Partida Dinamo București – SAH Aarhus este programată miercuri, 21 octombrie, de la ora 19:45, în Sala Polivalentă din București. În ultima etapă a fazei grupelor, dinamoviștii vor evolua în deplasare împotriva lui Montpellier, pe 29 octombrie.