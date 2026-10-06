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Dinamo, înainte de duelul cu deținătoarea Ligii Campionilor la handbal. Alex Pascual: „Visăm la victorie”

Dinamo București întâlnește joi, în deplasare, deținătoarea trofeului EHF Champions League, Barça, într-un meci din etapa a treia a grupelor competiției, în care campioana României caută prima sa victorie după ce a obținut un singur punct în primele două partide.
Dinamo, înainte de duelul cu deținătoarea Ligii Campionilor la handbal. Alex Pascual: „Visăm la victorie”
sursă foto: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 oct. 2026, 08:49, Știrile zilei
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Partida dintre Dinamo și Barça este programată joi, de la ora 21:45. Barça are maximum de puncte după primele două etape și conduce Grupa E. Formația catalană a trecut în runda precedentă de Montpellier, scor 28-27, după o evoluție excelentă a portarului Sergey Hernández, care a avut 16 intervenții.

În sezonul trecut, formația catalană și-a adjudecat al 12-lea trofeu din istorie în Liga Campionilor, după o finală câștigată cu Füchse Berlin.

Dinamo se deplasează în Spania după ce a obținut primul punct în această ediție a Ligii Campionilor în deplasare la Aarhus, scor 25-25. Ionuț Iancu a avut o contribuție importantă, cu 13 parade. În campionatul intern, echipa bucureșteană a pierdut însă în ultima partidă, 26-27 la Timișoara.

Pentru Alex Pascual, meciul de la Barcelona are o încărcătură specială. Extrema stângă a lui Dinamo s-a format la clubul catalan și recunoaște că revenirea la Palau Blaugrana îi provoacă emoții.

„Barça este clubul la care am crescut ca jucător, astfel că partida va aduce multe emoții și amintiri. Știm că întâlnim una dintre cele mai bune echipe din lume, dar vom lupta, vom da totul pe teren și vom visa la victorie”, a declarat Pascual pentru EHF.

Barça a câștigat precedentele două partide directe

Barça și Dinamo s-au mai întâlnit de două ori în Liga Campionilor, ambele partide disputându-se în sezonul 2021/2022. Catalanii au câștigat de fiecare dată, cu 36-29 la București și 35-30 la Barcelona.

Echipa antrenată de Carlos Ortega vine după un parcurs încărcat. Barça a disputat săptămâna trecută finala Campionatului Mondial al Cluburilor, pierdută în fața lui Veszprém HC, scor 33-42, apoi s-a impus în campionatul Spaniei, 46-31 cu Alicante.

„Dinamo este un adversar puternic, iar în grupă diferențele sunt încă mici. Punctele sunt foarte importante atât pentru noi, cât și pentru ei. Avem nevoie să jucăm la cel mai înalt nivel al nostru pentru a câștiga”, a declarat Carlos Ortega, antrenorul Barcelonei.

După primele două etape, Barça ocupă locul întâi în clasamentul grupei, cu patru puncte. Montpellier se află pe locul secund, cu 2 puncte, în vreme ce Dinamo și Skanderborg Aarhus ocupă locurile 3 și 4, cu câte un punct fiecare.

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