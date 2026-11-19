Dinamo începe această fază a competiției fără niciun punct, în timp ce Sporting are patru puncte și ocupă a doua poziție în clasamentul grupei, în urma Barcelonei. Portughezii au încheiat pe primul loc grupa D, din care au mai făcut parte GOG, Pick Szeged și Kristianstad, și au obținut două victorii împotriva formației daneze GOG, cu 37-35 și 43-33.

Dinamo a obținut calificarea în faza principală în ultima etapă a grupelor, după ce a învins-o pe Montpellier cu 36-26 și a beneficiat de rezultatul favorabil al meciului dintre Barcelona și Skanderborg Aarhus. Bucureștenii nu au acumulat însă puncte pentru această fază, după ce au pierdut ambele confruntări cu Barcelona, scor 27-34 și 22-36.

Sporting are doi dintre cei mai buni marcatori ai competiției. Francisco Costa ocupă locul al doilea în clasamentul golgheterilor, cu 48 de reușite, iar Martim Costa se află pe poziția a cincea, cu 44 de goluri. Pentru Dinamo, Branko Vujović a înscris de 30 de ori până acum în Liga Campionilor.

Cele două echipe s-au întâlnit și în sezonul precedent al competiției, iar Sporting s-a impus în ambele partide, cu 30-29 și 33-30.

Un element particular al confruntării este legătura formației bucureștene cu handbalul portughez. Dinamo este pregătită de Paulo Jorge Pereira, selecționerul naționalei Portugaliei, iar în lot se află și internaționalii portughezi Miguel Martins și Victor Iturriza.

Declarații

Înaintea partidei, Miguel Martins a declarat pentru site-ul Federației Europene de Handbal că echipa sa merge la Lisabona cu obiectivul de a câștiga.

„Suntem Dinamo, iar mentalitatea noastră trebuie să fie să mergem la Lisabona pentru a câștiga. Ne respectăm adversarii, dar avem încredere în noi și în calitatea noastră. Credem că avem tot ce ne trebuie pentru a face un meci bun la Lisabona și pentru a lupta pentru victorie”, a transmis handbalistul.

De partea cealaltă, antrenorul lui Sporting, Ricardo Costa, a spus că este important să înceapă această fază cu o victorie.

„Mă aștept ca Sporting să câștige. Ne cunoaștem bine adversarii. De asemenea, Paulo Pereira îi cunoaște foarte bine pe mulți dintre jucătorii noștri. Este primul meci din această fază a competiției, așa că este important să începem cu o victorie. Suntem pe deplin conștienți de dificultățile pe care le vom întâmpina, dar jucăm în fața propriilor suporteri și avem încredere că ne putem impune”, a declarat acesta.

În faza principală a Ligii Campionilor participă 12 echipe, împărțite în două grupe de câte șase. Primele patru clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Dinamo vine după o victorie cu 41-25 împotriva formației Teutonii Ghimbav în Liga Zimbrilor. Sporting a câștigat, de asemenea, în campionatul Portugaliei, scor 39-23, cu Santo Tirso.