Meciul din deplasare al campioanei României va avea loc între 5 și 8 februarie 2027, după ce conducerea competiției a aprobat miercuri modificarea calendarului pentru sezonul 2026/2027. Totodată, organizatorii au stabilit noile date pentru fazele Top 8, Play-out și play-off, precum și pentru turneul Final Four.

Decizia a fost adoptată de Adunarea Ligii ABA, la propunerea directorului sportiv Ibrahim Erkan, și vine în urma amânării tuturor partidelor din etapa inaugurală.

De ce a fost amânată prima etapă a Ligii Adriatice

Amânarea meciurilor inaugurale a fost provocată de un conflict între conducerea Ligii Adriatice și arbitrii care au oficiat în competițiile precedente, pe fondul negocierilor privind condițiile financiare și organizatorice ale colaborării pentru noul sezon.

Presa regională a relatat despre neînțelegerile privind remunerațiile arbitrilor. Un grup de 63 de oficiali a negociat prin intermediul unui reprezentant, însă nu s-a ajuns la un acord cu organizatorii. Liga a decis să organizeze o procedură deschisă de recrutare pentru constituirea unei noi liste de arbitri.

Potrivit explicațiilor oficiale oferite de conducerea competiției pe 24 septembrie, 50 de arbitri s-au înscris la selecție, iar președintele Comisiei de Arbitri, Miguel Ángel Pérez, a întocmit o listă inițială cu 20 de persoane.

Ulterior, mai mulți dintre cei selectați s-au retras după ce au primit mesaje de pe o adresă de e-mail destinată arbitrilor, prin care erau îndemnați să nu accepte delegări în Liga ABA.

Conducerea competiției a susținut că adresa utiliza ilegal numele și proprietatea intelectuală a ligii și a precizat că reprezentantului celor 63 de arbitri i se solicitase anterior să înceteze folosirea acesteia.

În aceste condiții, organizatorii au considerat că nu există suficiente garanții pentru desfășurarea primei etape. Amânarea a fost aprobată printr-un vot în care 11 membri au fost de acord, iar unul s-a abținut.

Pe 29 septembrie, Liga ABA a anunțat că problemele privind organizarea arbitrajului au fost soluționate, iar meciurile din etapa a doua și-au păstrat programarea inițială. Lista oficialilor a fost completată ulterior, iar pe 12 noiembrie a fost aprobată lista finală, care cuprinde 55 de arbitri.

Faza Top 8 începe în februarie, iar Final Four este programat în iunie

Conform noului calendar, partida inaugurală amânată este reprogramată în perioada 5-8 februarie 2027. Faza a doua a competiției, împărțită în Top 8 și Play-out, va începe între 12 și 15 februarie.

Faza Top 8 trebuie să se încheie cel târziu pe 26 aprilie, în timp ce Play-out-ul este programat să se finalizeze până pe 3 mai.

Meciurile de Play-In vor avea loc în trei date:

29 aprilie: echipele clasate pe locurile 7 și 8 în Top 8 se vor întâlni într-o confruntare pentru calificare;

5 mai: primele două clasate din Play-out vor disputa un meci de calificare;

8 mai: învinsa primei confruntări va întâlni câștigătoarea celei de-a doua.

Sferturile de finală ale play-off-ului sunt programate între 14 și 25 mai și se vor disputa în sistemul cel mai bun din trei meciuri.

Cele mai bune patru echipe vor avansa în turneul Final Four, care se va desfășura între 3 și 6 iunie 2027. Locația nu a fost încă stabilită, iar cluburile interesate să organizeze evenimentul își pot depune candidaturile până la 1 decembrie 2026.

Barajul pentru promovare și menținere, în luna mai

Liga ABA a stabilit și datele propuse pentru barajul de promovare-retrogradare. În această fază se vor întâlni echipa clasată penultima în faza Play-out din prima ligă și ocupanta locului al doilea din Liga ABA 2.

Seria se va disputa tot în sistemul cel mai bun din trei partide, iar meciurile sunt programate provizoriu pe 5, 7 și 9 mai 2027. Datele urmează să fie confirmate oficial ulterior.

U-BT Cluj, în afara primelor patru locuri din Grupa B a Ligii Adriatice

U-BT Cluj ocupă locul al cincilea în Grupa B, după primele șapte partide disputate. Clujenii au acumulat trei victorii și patru înfrângeri, având 10 puncte și un coșaveraj de 600-604.

Formația pregătită de Mihai Silvășan se află la un punct în spatele celor de la Spartak Subotica (4-3), ocupanta locului al patrulea, ultima poziție care asigură calificarea în faza Top 8. Dubai Basketball conduce grupa, învingătoare în toate cele șapte partide jucate, urmată de Partizan Belgrad, cu 6-1, și Bosna Sarajevo, cu 5-2.

În prima etapă, U-BT Cluj trebuia să evolueze în deplasare împotriva formației sârbe Mega Superbet, pe 27 septembrie 2026.