România întâlnește Bosnia și Herțegovina marți, de la ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje din Zenica, în ultima etapă a fazei grupelor din Liga Națiunilor. Partida reprezintă o oportunitate importantă pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi de a încheia campania pe locul al treilea și de a evita barajul pentru menținerea în Liga B.

Tricolorii au prins un moral mai bun după victoria obținută sâmbătă în fața Poloniei, scor 2-1, pe Arena Națională. Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, iar Dennis Man a majorat avantajul patru minute mai târziu. Polonezii au redus din diferență prin Marcel Reguła, în minutul 82.

Succesul a reprezentat prima victorie a României în actuala ediție a competiției și prima victorie oficială din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei. De asemenea, tricolorii și-au luat parțial revanșa după înfrângerea categorică suferită în deplasare cu Polonia, scor 0-6.

România are nevoie de victorie și depinde de rezultatul partidei Poloniei

Înaintea ultimei etape, clasamentul grupei B4 este condus de Suedia, cu 13 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 8 puncte. Polonia ocupă locul al treilea, cu 4 puncte, în timp ce România se află pe ultima poziție, cu 3 puncte.

Pentru a evita barajul de promovare/menținere în Liga B, România trebuie să câștige la Zenica și să spere că Polonia nu va obține victoria în partida de pe teren propriu cu Suedia, care se dispută simultan.

Dacă tricolorii câștigă, iar Polonia pierde sau remizează, România va acumula 6 puncte și va depăși echipa poloneză în clasament. În schimb, orice rezultat în afara victoriei la Zenica sau un succes al Poloniei o va trimite pe România în barajul Ligii B/C.

Potrivit regulamentului UEFA pentru ediția 2026/2027, ocupantele ultimelor locuri din grupele Ligii B dispută baraje în dublă manșă împotriva echipelor clasate pe locul al doilea în grupele Ligii C. Meciurile sunt programate în perioada 25-30 martie 2027. Câștigătoarele își asigură locul în Liga B pentru următoarea ediție a competiției.

Bosnia și Herțegovina este deja calificată la barajul pentru promovarea în Liga A

Adversara României nu mai poate modifica poziția pe care o ocupă în grupă. Bosnia și Herțegovina este sigură de locul al doilea și va disputa barajul pentru promovarea în Liga A, indiferent de rezultatul partidei cu tricolorii.

Bosniacii vin însă după o înfrângere în fața Suediei, scor 2-3, într-o partidă disputată sâmbătă. Suedia a condus cu 3-0 la pauză, după două goluri marcate de Viktor Gyökeres din penalty și reușita lui Daniel Svensson. Bosnia a revenit în repriza secundă prin Armin Gigović și Sead Kolašinac, însă nu a reușit să evite înfrângerea.

Bosnia și Herțegovina a câștigat prima confruntare directă cu România din această ediție a Ligii Națiunilor, disputată la București pe 28 septembrie, cu scorul de 4-2.

Hagi pregătește schimbări în echipa de start

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat că va efectua două sau trei modificări față de echipa folosită în partida cu Polonia. Daniel Bîrligea va fi titular, tehnicianul explicând că atacantul trebuie să împartă minutele cu Florinel Coman, cei doi având stiluri diferite de joc.

„Trebuie să facem un meci complet, atât ofensiv, cât și defensiv. Bosnia este o echipă competitivă, puternică pe centru și foarte iute pe margine”, a declarat Hagi înaintea confruntării.

Tehnicianul a insistat și asupra importanței posesiei, a intensității și a capacității echipei de a pune presiune pe adversar după pierderea mingii.

Tudor Băluță este indisponibil pentru această partidă din cauza suspendării.

De cealaltă parte, la Bosnia lipsesc Haris Tabaković și Dennis Hadžikadunić din cauza problemelor medicale.

Partida de la Zenica va fi condusă de o brigadă din Spania, avându-l la centru pe José María Sánchez Martínez. Acesta va fi ajutat la cele două tușe de Raúl Cabañero Martínez și Íñigo Prieto López de Ceraín.

Arbitrul video va fi César Soto Grado, asistat de Alejandro Muñiz Ruiz.

Cele două echipe s-au întâlnit de nouă ori în istorie, conform statisticilor UEFA. Bosnia și Herțegovina a câștigat cinci dintre confruntări, România s-a impus în patru, iar niciuna dintre partide nu s-a încheiat la egalitate.