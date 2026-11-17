Robertson, în vârstă de 32 de ani, a bifat selecția cu numărul 103, depășind recordul de 102 meciuri stabilit de legendarul Kenny Dalglish, care rezistase timp de patru decenii, scrie The Guardian. La St. Gallen, momentul istoric a fost umbrit de una dintre cele mai slabe prestații ale Scoției din ultima perioadă.

Un autogol și două reușite rapide au decis partida

Elveția avea deja asigurat primul loc în grupă, iar selecționerul Murat Yakin schimbase opt titulari față de partida precedentă. Scoțienii au început bine și au creat câteva ocazii, dar au primit primul gol în minutul 22, după o eroare a lui Lewis Ferguson. Mijlocașul a încercat să respingă centrarea lui Zachary Athekame și a trimis mingea în propria poartă.

Aaron Hickey a fost aproape de egalare, dar a părăsit terenul accidentat înainte de pauză. John McGinn a irosit apoi o ocazie importantă, trimițând cu capul direct în portar.

🇨🇭 47′ – Switzerland 2-0 Scotland

🇨🇭 51′ – Switzerland 3-0 Scotland It’s all unravelling for Sebastien Pocognoli as he watches his side go from 1-0 down to 3-0 behind in the space of four minutes… https://t.co/wPfzKmgxHi — Football Insider (@footyinsider247) November 16, 2026

După reluare, apărarea Scoției s-a prăbușit. Winsley Boteli a majorat avantajul gazdelor în minutul 47, iar Alvyn Sanches a înscris pentru 3-0 patru minute mai târziu. Pentru ambii fotbaliști au fost primele goluri la echipa națională a Elveției. Zeki Amdouni a stabilit rezultatul final în minutul 89, cu un șut deviat de Luke Graham.

Robertson, mesaj dur după meci: „Nu avem timp”

În loc să sărbătorească recordul, Robertson a vorbit despre problemele echipei și despre presiunea tot mai mare asupra selecționerului. „Nu cred că îți permiți prea mult timp, în fotbalul internațional”, a declarat căpitanul, întrebat despre perioada de adaptare necesară noului antrenor „Nu avem timp. Jucătorii nu au timp. Trebuie să ridicăm nivelul”, a adăugat acesta.

Pocognoli, instalat în august, a obținut doar două victorii în șase meciuri, ambele împotriva Macedoniei de Nord. Selecționerul belgian a recunoscut proporțiile înfrângerii, dar a susținut că scorul nu reflectă toate aspectele jocului.

„Rezultatul este dureros. Văd multe lucruri bune în felul în care încercăm să jucăm. Jucătorii au dat totul”, a spus Pocognoli. Scoția a încheiat grupa B1 pe locul al treilea, cu șapte puncte din 18 posibile. Echipa ratează barajul pentru promovare, dar își păstrează locul în Liga B. Rezultatul îi poate afecta și poziționarea la tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028, programată în decembrie.